В Самаре начнется суд по делу о падении глыбы льда на 10-летнего мальчика

В Самаре закончили разбирательство по уголовному делу о падении глыбы льда на 10-летнего мальчика. Об этом рассказал журналисту Волга Ньюс адвокат потерпевшей семьи Анатолий Мотин.

ЧП произошло 26 марта на ул. Часовая, 6. Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу им. Середавина. У мальчика были серьезные травмы - пришлось делать операцию. На сообщение о происшествии отреагировал и депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Уголовного дела нет до сих пор (по крайней мере, родителям об этом неизвестно). Никто из коммунальщиков к ответу не призван. Дом обслуживают сразу две управляющие компании, и каждая переваливает вину на другую. Хорошо хоть - почистили наледь на крыше, да и то на третий день после происшествия. Уже направил запросы в прокуратуру и ГУ МВД. Конечно же, добьюсь привлечения виновных к ответственности", - писал парламентарий в соцсетях.

Чуть позже сотрудники управления Следственного комитета по Самарской области сообщили, что начата проверка по ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы.

Как сообщил на этой неделе журналисту Волга Ньюс адвокат потерпевших Анатолий Мотин, расследование завершили и материалы на утверждение обвинительного заключения направили в прокуратуру Октябрьского района. Предполагается, что далее дело передадут на рассмотрение в районный суд. Отвечать перед законом, возможно, придется председателю ТСЖ "Часовая, 6" по фамилии Белов. Как рассказывает адвокат, в здании несколько квартир родственников семьи. Один из этажей также сдавали под офисы. Кроме того, не исключено, что один из жильцов являлся помощником депутата.

"Ранее мы взыскали в суде Октябрьского района в пользу пострадавшей семьи возмещение ущерба 1 млн рублей. Суд постановил выплатить именно ту сумму, которую мы назвали", - рассказал адвокат Анатолий Мотин.