В Самарской области повысят безопасность движения на трассе Р-229 на 1 млрд рублей

ФКУ "Поволжуправтодор" объявило торги на поиск подрядчика, который займется устройством слоев износа на автомобильной дороге Р-229 Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград в Самарской области.

Начальная цена контракта - 949 млн рублей. Подрядчик определится после 26 января. Сроки исполнения контракта - с 15 мая 2023 г. по 19 сентября 2024 г. Источник финансирования - средства федеральной казны.

В описании к объекту закупки отмечается, что ремонт полотна затронет около 30 км дороги и будет выполнен на участке км 86+800-км 117+000. Победителю торгов предстоит провести фрезерование покрытия толщиной до 5 см, выполнить устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А16ВТ, устройство покрытия из щебеночно–мастичного асфальтобетона ЩМА-16 на ПБВ 60 толщиной 5 см с применением перегружателя.

Кроме того, необходимо будет нанести дорожную разметку и выполнить благоустройство.

"Цель работы: повышение безопасности дорожного движения и улучшение потребительских свойств автомобильной дороги", - отмечается в документации к закупке.