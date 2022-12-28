В Самарской области повысят безопасность движения на трассе Р-229 на 1 млрд рублей

ФКУ "Поволжуправтодор" объявило торги на поиск подрядчика, который займется устройством слоев износа на автомобильной дороге Р-229 Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград в Самарской области.
Начальная цена контракта - 949 млн рублей. Подрядчик определится после 26 января. Сроки исполнения контракта - с 15 мая 2023 г. по 19 сентября 2024 г. Источник финансирования - средства федеральной казны.
В описании к объекту закупки отмечается, что ремонт полотна затронет около 30 км дороги и будет выполнен на участке км 86+800-км 117+000. Победителю торгов предстоит провести фрезерование покрытия толщиной до 5 см, выполнить устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А16ВТ, устройство покрытия из щебеночно–мастичного асфальтобетона ЩМА-16 на ПБВ 60 толщиной 5 см с применением перегружателя.
Кроме того, необходимо будет нанести дорожную разметку и выполнить благоустройство.
"Цель работы: повышение безопасности дорожного движения и улучшение потребительских свойств автомобильной дороги", - отмечается в документации к закупке.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?