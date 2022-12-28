Лучшим спортсменам и тренерам вручили благодарности за большой личный вклад в развитие бокса в Самарской области. По итогам года 25 боксеров из Самарской области вошли в состав сборных команд России, семь боксеров стали мастерами спорта.

Сегодня в губернии этим видом спорта занимаются 9500 человек, в том числе 563 женщины. 96 тренеров ежедневно помогают спортсменам совершенствовать свое мастерство и добиваться высоких результатов. При поддержке правительства и губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области ведется комплексная работа по созданию спортивной инфраструктуры, необходимых условий для занятий физической культурой и спортом - все это ориентирует жителей на здоровый образ жизни.

"Год выдался насыщенным на события, и нам есть чем гордиться. Тренерский состав Самарской Федерации бокса вырастил много достойных спортсменов. Очень приятно видеть в наших рядах ветеранов, которые продолжают оставаться в профессии. Среди них - Константин Сергеевич Логинов, чья тренерская жизнь связана с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым и с большим количеством наших прославленных мастеров. Это и Лала Аббасова. Сначала к женскому боксу я относился немного скептически. Но когда на ринге увидел, как девчонки умеют бескомпромиссно, умело боксировать, понял, что это, конечно, уже настоящее искусство", - отметил заместитель председателя правительства Самарской области, председатель наблюдательного совета Самарской областной федерации бокса Александр Фетисов.

В этом году молодая спортсменка Лала Аббасова стала призером всероссийских соревнований по боксу "Олимпийские надежды" в начале декабря в Подмосковье. Также она является победителем ПФО.

Высоких результатов в этом году добилась и Елизавета Абрамова, воспитанница Рамиса Аббасова. Недавно она стала бронзовым призером Кубка мира по боксу среди нефтяных стран. Соревнования памяти героя социалистического труда Ф.К.Салманова проходили в середине декабря в Белоярском (ХМАО). В турнире участвовало более 100 спортсменов из 10 стран: России, Таджикистана, Азербайджана, Египта, Узбекистана, Беларуси, Кыргызстана, Гвинеи, Конго и Зимбабве.

Воспитанник тренера Александра Грызункова Самсон Акопян взял 1 место на соревнованиях ПФО. Первенство Приволжского федерального округа по боксу среди юношей и девушек 13-14 лет проходило в мае в Ижевске. В соревнованиях участвовало 257 спортсменов из 14 регионов страны. Турнир являлся отборочным на первенство России. Самарскую область представляли 10 боксеров СШОР №4 "Ринг". В итоге копилка региона пополнилась на шесть медалей, в том числе золото принес команде Самсон Акопян.

Кроме того, отметил Александр Фетисов, в регионе зажигаются и новые тренерские звезды. Они также воспитали поколение боксеров, на счету которых уже весомые и значимые победы.

Так, воспитанник тренера Дмитрия Милина из Сызрани Иван Кожин стал первым на соревнованиях ПФО. Кирилл Арабаджи взял третье место на Всероссийских соревнованиях по боксу среди юношей 14-15 лет "Переходная Россия". Это главный турнир страны для юных боксеров, переходящих из средней юношеской группы в старшую.

Немало мастеров спорта и членов сборной страны уже воспитал Евгений Астраханский. Его ученик Алакпер Гизалов стал вторым на спартакиаде учащихся России и взял первое место на соревнованиях ПФО. Воспитанник еще одного молодого тренера Радика Шарафутдинова Артем Кай в этом году завоевал первое место на первенстве России.

"За прошедший 2022 год наши спортсмены показали хороший результат. Мы завоевали первое командное место в ПФО по юношам и девушкам. Призером России стала Ксения Левашова, призером Кубка России - Руслан Железнов. В основной, резервный состав страны у нас вошли 25 спортсменов, семь спортсменов стали мастерами спорта", - отметил главный тренер сборной Самарской области Евгений Усольцев.

Впереди у спортсменов - новые возможности и новые вершины. В марте следующего года в регионе пройдут крупные соревнования - матчевая встреча сборных команд России и Белоруссии. Сильнейшие боксеры встретятся на площадке обновленного Дворца спорта им. В.Высоцкого. Такие соревнования, отмечают специалисты, придают большой импульс развитию спорта.

Также в регионе впервые пройдут первенство ПФО на призы боксерского клуба Олега Саитова и традиционный Всероссийский турнир класса А на призы Василия Шишова.

"Хочется пожелать нашим тренерам больше тренировать. У нас для этого созданы все условия. Многое зависит именно от тренера - как натренируешь, так и выступишь. А Самарская область всегда была сильна, и все зависит от нас", - уверен обладатель Кубка мира, чемпион Мира, трехкратный чемпион Европы, пятикратный чемпион СССР Василий Шишов.

"Нашим парням всегда нужно быть в хорошей физической форме, в том числе готовыми к защите Родине, а бокс воспитывает все необходимые для этого качества: и мужество, и быстрое принятие решений, и терпение. Конечно, нам надо наши возможности расширять, чтобы больше мальчишек и девчонок могли пройти эту школу. Не все станут чемпионами, мастерами спорта, но тот стержень, который бокс воспитывает, конечно, очень важен и необходим", - подчеркнул Александр Фетисов.

"От себя лично и от всей Федерации бокса Самарской области хочу поблагодарить вас, Александр Борисович, за всестороннюю поддержку и внимание к боксу. Благодаря вам наш спорт вышел на новый уровень и занимает лидирующие позиции не только в регионе, но и в России в целом. Сегодня у нас одна из самых сильных федераций, спортсмены занимают призовые места на всевозможных соревнованиях. С каждым годом Федерация набирает все больше оборотов - мы повышаем планку, проводим мероприятия на самом высоком уровне, в том числе и международного масштаба. Безусловно, это сказывается на развитии бокса в целом, мы вместе вернули ему популярность, а это значит, что дети пойдут в залы и будут заниматься нашим любимым видом спорта", - отметил председатель правления Самарской областной Федерации бокса Сергей Карев.

Для занятий спортом в регионе создаются все необходимые условия. Так, за год построено пять универсальных спортивных площадок в Самаре, Тольятти, Октябрьске, Чапаевске и Большечерниговском районе. Кроме того, появились четыре малые спортивные площадки для центров тестирования ГТО в Безенчукском, Борском, Клявлинском и Нефтегорском районах. Две "умные" плоскостные спортивные площадки теперь есть в Алексеевском и Большеглушицком районах губернии.