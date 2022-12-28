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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Структура "Роснефти" получила нефтеносный участок в Борском районе

БОРСКОЕ. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Волго-Уральская НК" победило в аукционе на право пользования Северо-Борским участком недр сроком 25 лет, сообщается в результатах конкурса. Компания предложила 4,78 млн рублей.

Фото: pxhere.com

По информации Приволжскнедра, Северо-Борский участок площадью 100,6 кв. км расположен в Борском и Богатовском районах. Ресурсы нефти по категории Dл (выявленные локализованные ресурсы) составляют 0,5 млн т, D1 (нелокализованные ресурсы) - 1,4 млн т, газа по категории D1 - 0,5 млрд куб. метра. В пределах участка отсутствуют запасы и ресурсы категории D0 (подготовленные к поисковому бурению).

Начальная цена лота составляла 4,3 млн рублей. Эту сумму за участок предложило ООО "УДС нефть" экс-депутата Госсовета Удмуртии Алексея Чулкина. Следующий и последний шаг сделало ООО "Волго-Уральская НК".

ООО "Волго-Уральская НК", по данным ИАС Seldon.Basis, зарегистрировано в Москве в 2005 году. Уставный капитал - 10 тыс. рублей. По итогам 2021 г. компания показала нулевую выручку и убыток в 1,9 млн рублей. 99% УК принадлежит АО "Самаранефтегаз", 1% - ООО "РН-Ресурс", которыми, в свою очередь, владеет ПАО "НК "Роснефть".

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