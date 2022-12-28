Структура "Роснефти" получила нефтеносный участок в Борском районе

ООО "Волго-Уральская НК" победило в аукционе на право пользования Северо-Борским участком недр сроком 25 лет, сообщается в результатах конкурса. Компания предложила 4,78 млн рублей.

По информации Приволжскнедра, Северо-Борский участок площадью 100,6 кв. км расположен в Борском и Богатовском районах. Ресурсы нефти по категории Dл (выявленные локализованные ресурсы) составляют 0,5 млн т, D1 (нелокализованные ресурсы) - 1,4 млн т, газа по категории D1 - 0,5 млрд куб. метра. В пределах участка отсутствуют запасы и ресурсы категории D0 (подготовленные к поисковому бурению).

Начальная цена лота составляла 4,3 млн рублей. Эту сумму за участок предложило ООО "УДС нефть" экс-депутата Госсовета Удмуртии Алексея Чулкина. Следующий и последний шаг сделало ООО "Волго-Уральская НК".