Баскетболист Филипп Гафуров возвращается в ЦСКА

Филипп Гафуров, выступавший за БК "Самара" на правах аренды, возвращается в ЦСКА.

Спортсмен присоединился к "Самаре" летом текущего года и принял участие в 18 матчах Единой Лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 3,5 очка и делал 1,9 подбора.