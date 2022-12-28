Баскетболист Филипп Гафуров возвращается в ЦСКА

Филипп Гафуров, выступавший за БК "Самара" на правах аренды, возвращается в ЦСКА.
Спортсмен присоединился к "Самаре" летом текущего года и принял участие в 18 матчах Единой Лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 3,5 очка и делал 1,9 подбора.
Филипп Гафуров, выступавший за БК "Самара" на правах аренды, возвращается в ЦСКА.
Спортсмен присоединился к "Самаре" летом текущего года и принял участие в 18 матчах Единой Лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 3,5 очка и делал 1,9 подбора.
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Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.