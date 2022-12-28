Каждый пятый клиент Альфа-Банка использует сканер номера телефона в мобильном приложении

Банк сделал переводы для клиентов удобнее: в случаях, когда мобильный номер получателя платежа написан от руки (у продавцов на рынках, например), можно больше не вбивать номер вручную. Достаточно в мобильном приложении открыть экран перевода по номеру телефона, нажать "Кому", выбрать сканер и навести на номер камеру.
Воспользоваться сканером могут клиенты со смартфонами на Android — 4,5 млн среди них уже пользуются переводами по номеру телефона в Альфа-Банке, а каждый пятый из всех переводов ранее совершался через ручной ввод номера. Технологичное решение реализовано на базе алгоритмов распознавания печатного и рукописного текста компании Smart Engines.
Последние комментарии
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации
класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении
сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее
хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны