Каждый пятый клиент Альфа-Банка использует сканер номера телефона в мобильном приложении

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Банк сделал переводы для клиентов удобнее: в случаях, когда мобильный номер получателя платежа написан от руки (у продавцов на рынках, например), можно больше не вбивать номер вручную. Достаточно в мобильном приложении открыть экран перевода по номеру телефона, нажать "Кому", выбрать сканер и навести на номер камеру.