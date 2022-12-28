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Цифровые технологии в проектировании одежды и кофейня в автобусе: в Самарской области подвели итоги Межвузовского акселератора

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Студенты восьми ключевых университетов региона приняли участие в Межвузовском акселераторе Самарской области. 34 начинающих предпринимателя вместе с персональными бизнес-наставниками в течение двух месяцев работали в акселераторе над своими проектами.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Формирование условий для развития стартапов, проектов начинающих предпринимателей, реализации идей активной молодежи региона - важная задача в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

Межвузовский акселератор состоялся по инициативе министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Оператором выступил Региональный центр инноваций StartupSamara, а партнером программы - объединение вузов, корпораций, инвесторов и предпринимателей "Фабрика Единорогов".

"На прошлой неделе Минэкономразвития России отметило Самарскую область как один из лучших регионов страны для молодых предпринимателей, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Многие идеи и проекты молодых людей из Самарской области перспективны и имеют все шансы на успех и востребованность. Для этого мы оказываем им комплексную поддержку в самых разных формах. Это и образовательные программы, и льготная финансовая поддержка, и инструменты продвижения, и гранты на развитие своего дела. Активные и инициативные ребята успешно реализуют свои проекты с поддержкой региона", - добавил министр.

Участниками программы стали студенты Самарского университета, Самарского государственного медицинского университета, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, Самарского государственного экономического университета, Поволжского государственного университета сервиса, Самарского Политеха, Тольяттинской академии управления и Самарского государственного аграрного университета.

Программа Межвузовского акселератора состояла из практических групповых и индивидуальных встреч с экспертами и трекерами (опытными бизнес-наставниками). Студенты разбирали все самые важные аспекты запуска собственного дела: гипотезы и анализ рынка, работа с целевой аудиторией и формулирование ценностного предложения, разработка бизнес-моделей и основы Юнит-экономики, анализ конкурентов и первые продажи.

Практика с участием бизнес-наставников помогла начинающим предпринимателям не только получить максимальную пользу от программы, формулировать четкие цели и достигать их, но также и научила рассказывать о своем проекте, готовить презентации и выступать перед потенциальными инвесторами.

Итогом программы стала презентационная сессия, где лучшие проекты представили достигнутые за время акселератора результаты.

По решению экспертного жюри победителями Межвузовского акселератора Самарской области в 2022 году признаны проект Лады Шенфогель "Цифровые технологии в проектировании одежды" (СамГТУ), а также проект Кристины Бельской "Новый формат кофейни как способ продвижения местных брендов" (СГЭУ). Победители акселератора приглашены к участию в конкурсе Инновационного фонда Самарской области, который пройдет в первом квартале 2023 года и предоставит грантовую поддержку на развитие бизнеса студентам, аспирантам и молодым ученым Самарской области, реализующим стартап-проекты.

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