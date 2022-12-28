Альфа-Банк получил первое место в номинации "Информационная безопасность"

В рамках Национальной банковской премии 2022 были определены лучшие компании финансового и IT-сектора в 21 номинации.
Экспертный совет премии признал лучшим совместный проект Альфа-Банка и компании Security Vision "За внедрение платформы Security Vision SOAR/SGRC в Альфа-Банке".
В банке используют платформу для автоматизации процессов, связанных с кибербезопасностью: управление инцидентами и уязвимостями, риск-менеджмент. Кроме того, система позволяет минимизировать киберриски при реальных угрозах.
В банке используют платформу для автоматизации и процесса управления инцидентами кибербезопасности, автоматизации процессов риск-менеджмента и управления уязвимостями, а также для минимизации киберрисков при возникновении реальных угроз.
Организаторы премии: Ассоциация российских банков и Национальный банковский журнал.
Последние комментарии
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации
класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении
сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее
хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны