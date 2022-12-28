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Чистая прибыль группы "Открытие" за 2022 год превысит 10 млрд рублей

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прибыль банковской группы "Открытие" за 2022 год превысит 10 млрд рублей в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), а в 2023 году должна увеличиться до 78,3 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции 27 декабря сообщил президент — председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов.

"Мы нарастили объемы бизнеса и долю рынка во всех ключевых сегментах — совокупный кредитный портфель группы вырос на 2% с начала года, рост клиентской базы составил 16% в розничном сегменте и 8% в сегменте малого и среднего бизнеса. Уровень достаточности капитала банка "Открытие" впервые превысил 15% и составил по итогам 11 месяцев 2022 года 15,8%. В соответствии с утвержденным Наблюдательным советом банка планом развития группы на 2023 год предстоит обеспечить рост портфеля кредитов на 13% (выше рынка), довести портфель до уровня выше 2,4 трлн рублей; привлечь дополнительные средства клиентов — на 9% до 2,39 трлн рублей, получить 78,3 млрд рублей прибыли — абсолютный рекорд группы", — дал оценку результатам 2022 года и планам группы на будущее президент — председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов.

По словам главы банка "Открытие", розничное кредитование в России полностью восстановилось. Несмотря на несколько меньшие объемы выдач (-15% год к году), розничный кредитный портфель банка вырос в 2022 году на 26%, до 715 млрд рублей. Средства частных клиентов, которые доверили сбережения банку, увеличились по итогам года на 8% до 698 млрд рублей. По итогам года банк стал лучшим ипотечным банком (Frank Mortgage Award 2022) и лучшим банком для премиальных клиентов (Frank Premium Banking Award"22).

В 2022 году банк укрепил позиции в сегменте автобизнеса. Портфель автокредитов банка после объединения с РГС Банком вырос на 26% до 107 млрд рублей. "Открытие" входит в топ-3 по объему выданных автокредитов с долей рынка 10,5% и в топ-5 по совокупному портфелю.

В 2022 году банк выдал кредитов предприятиям и организациям сегмента корпоративного бизнеса на 1 339 млрд рублей, что на 3% больше, чем годом ранее. Объемы кредитования малого и среднего бизнеса выросли на 12% до 245 млрд рублей. Средства клиентов на счетах в банке увеличились на 2%.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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