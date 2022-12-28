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Михаил Задорнов: "Санация банка "Открытие" стала одним из самых успешных проектов в истории российского финансового рынка"

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Президент - председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов на пресс-конференции в Москве подвел итоги пятилетней работы по санации группы "Открытие" и ее превращению в один из самых прибыльных и ликвидных финансовых активов России. 27 декабря Банк России объявил о завершении сделки по выходу из капитала банка и продаже "Открытия" банку ВТБ за 340 млрд рублей.

Задорнов отметил, что активы группы "Открытие" за пять лет выросли в полтора раза - с 2,5 трлн до 3,8 трлн рублей. Денежный капитал группы на конец 2022 года составил около 500 млрд рублей против 57 млрд рублей в момент передачи банка на санацию в августе 2017 года. С 2018 года банк и группа ежегодно зарабатывали чистую прибыль своему акционеру - Банку России. Совокупная прибыль группы "Открытие" за эти годы по международным стандартам финансовой отчетности превысила 210 млрд рублей.

Летом 2019 года Банк России официально объявил о завершении санации банка "Открытие".

За пять лет на базе банка "Открытие" была сформирована одна из крупнейших банковских финансовых групп России. Интеграция ИТ-ландшафта и вывод нецелевых ИТ-систем позволили уменьшить их количество в два с половиной раза - с 550 до 220. Банк увеличил доли рынка во всех сегментах кредитования. Объем выдачи ипотечных кредитов за пять лет вырос более чем в шесть раз - с 30 млрд до 185 млрд рублей.

Группа "Открытие" является одним из крупных и эффективных российских налогоплательщиков. Рост поступлений в бюджет от бизнеса группы "Открытие" с 2018 по 2022 годы составил 38,7%. В 2022 году группа "Открытие" заплатила в бюджеты всех уровней около 40 млрд рублей налогов.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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