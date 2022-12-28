Движение трамваев на ул. Ново-Садовой в Самаре восстановили

В среду, 28 декабря, около 19:00 восстановили движение трамваев на ул. Ново-Садовой в Самаре. Об этом сообщили в администрации города.

Напомним, в 16:15 на ул. Ново-Садовой, на участке между пр. Масленникова и ул. Н.Панова, с рельсов сошла средняя тележка трамвая 22-го маршрута, которая перекрыла и встречное направление движения. Пострадавших нет.

Движение "в город" открыли в 17:00. А полностью движение удалось восстановить около 19:00.