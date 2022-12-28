В Самаре сошел с рельсов трамвай

В среду, 28 декабря, в Самаре сошел рельсов трамвай №22. Об этом сообщает администрация города.

Инцидент произошел в 16:15 на ул. Ново-Садовой, на участке между пр. Масленникова и ул. Н.Панова. С рельсов сошла средняя тележка, которая перекрыла и встречное направление движения.

Пострадавших нет.

На месте происшествия работает аварийная бригада. Там же находятся главный инженер МП "ТТУ" и начальник городского депо.

Часть трамваев направили в объезд - через ул. Врубеля и железнодорожный вокзал. За сошедшим с рельсов трамваем скопилось четыре состава.

Движение в направлении "в город" открыли в 17:00. По информации ТТУ, на запуск движения в полном объеме специалистам потребуется до полутора часов.