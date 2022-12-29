В областной онкодиспансер поставлен новый лучевой излучатель

На днях в Самарский областной клинический онкологический диспансер поступил высококлассный лучевой ускоритель. Об этом сообщили в региональном минздраве.

В настоящее время идет установка нового тяжелого оборудования, помещение подготовлено в соответствии с нормами безопасности, специалисты отдела лучевой терапии прошли необходимое обучение. Уже в январе 2023 года пациенты смогут пройти лечение на излучателе.

Новое радиотерапевтическое оборудование сочетает в себе возможности проведения лучевой терапии и выполнения радиохирургических операций с субмиллиметровой точностью. Во время процедуры возможно перемещать роботизированный лечебный стол с точностью 0,01 см. Аппарат разработан по технологии интенсивной модулированной радиотерапии, которая перенаправляет высокие дозы радиации непосредственно в опухоль, защищая окружающие здоровые ткани. Оборудование включает функции конусно-лучевой компьютерной томографии (CBCT) и способно формировать изображение CBCT за 15 секунд. При этом ускоренная визуализация помогает обеспечить правильное позиционирование пациента и оптимизирует рабочий процесс в целом.

Ранее, в конце 2020 года в рамках нацпроекта арсенал учреждения пополнили два линейных ускорителя нового поколения — радиотерапевтические комплексы высокой мощности, которые используются для проведения облучения злокачественных новообразований.

Всего в 2022 г. благодаря нацпроекту "Здравоохранение" в медицинские учреждения Самарской области поставлены 42 единицы тяжелого высокотехнологичного оборудования, в том числе компьютерные и магнитно-резонансные томографы, ангиографы, рентген-аппараты и другая техника.