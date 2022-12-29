В минздраве опубликовали список дежурных травмпунктов на время зимних каникул

В штатном режиме в период новогодних каникул в Самарской области будут дежурить девять травмпунктов, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Адреса травмпунктов Самаре:

ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая больница № 1 им. Н. И. Пирогова" ул. Полевая, 80а, круглосуточно;

ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая больница № 2 им. Н. А. Семашко", ул. Калинина, 32, круглосуточно;

ГБУЗ СО "Самарская городская больница № 7", ул. Крайняя, 17, круглосуточно;

ГБУЗ СО "Самарская городская больница № 10", ул. Медицинская, 4б, круглосуточно;

ГБУЗ СО "Самарская областная клиническая больница им. В. Д. Середавина", детский травмпункт, ул. Ташкентская, 159, круглосуточно.

В Тольятти это ГБУЗ СО "Тольяттинская городская поликлиника № 3" на ул. Цветной бульвар, 16 (кабинет травматологической помощи, круглосуточно) и ГБУЗ СО "Тольяттинская городская больница № 2" на ул. Баныкина (кабинет травматологической помощи, приемное отделение, круглосуточно).

В Новокуйбышевске — ГБУЗ СО "Новокуйбышевская центральная городская больница", (ул. Пирогова, 1, к3, круглосуточно), в Сызрани — ГБУЗ СО "Сызранская центральная городская и районная больница" (ул. Комарова, 1, круглосуточно).

Кроме того, в круглосуточном режиме будут работать стационары и службы скорой медицинской помощи. Служба неотложной помощи на все выходные и праздничные дни продолжит работать в своем обычном режиме с 8.00 до 20.00 для оказания помощи жителям.

"Работа учреждений первичной медико-санитарной помощи будет организована в ежедневном режиме. Каждая поликлиника с учетом доступности медицинской помощи формирует график работы отдельных подразделений и график приёма врачей, — рассказала руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина. — Жители смогут ознакомиться с этой информацией на сайтах учреждений, а также на информационных стендах.

Будет организована работа пунктов выдачи льготных лекарственных препаратов, а также работа мобильных медицинских бригад. Кроме того, по графику будут работать прививочные пункты. Если Вы по каким-то причинам не успели сделать прививку от гриппа или COVID-19, то можете в праздничные дни обратиться в ближайшую поликлинику и защитить себя от опасных инфекций с помощью вакцинации. Приглашаем также наших жителей начать Новый год с заботы о своем здоровье и в праздничные выходные пройти диспансеризацию".