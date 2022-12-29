БК "Самара", "Самара-Юниор" и ГАУ СШОР №1 подписали соглашение о сотрудничестве

В Самаре состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между баскетбольным клубом "Самара", Академией баскетбола "Самара-Юниор" и ГАУ СШОР №1.
Соглашение подписали президент БК "Самара", президент Академии "Самара-Юниор" Камо Погосян и директор ГАУ СШОР №1 Максим Поваляев.
Клуб, Академию и ведущую спортивную школу региона связывает многолетнее и плодотворное партнерство. Соглашение лишь формализует его и при этом открывает новые перспективы для подготовки и развития талантливых баскетболистов.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.