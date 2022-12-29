Более 80 предприятий ОПК присоединились к программе "Развитие" Новикомбанка

83 предприятия Госкорпорации Ростех заключили соглашения с Новикомбанком о присоединении к мотивационной программе "Развитие". Программа направлена на поддержку кадрового состава высокотехнологичной промышленности и стала одним из ключевых продуктов банка в области социально ориентированной политики.

Программа "Развитие" была разработана и запущена Новикомбанком в сотрудничестве с Госкорпорацией "Ростех" в марте 2022 года. В соответствии с программой, отличившиеся сотрудники предприятий (лауреаты премий, работники, отмеченные наградами, высокопрофессиональные специалисты) получают банковские преференции для решения своих жизненных задач. Новикомбанк предлагает этим работникам кредитные продукты по сниженной процентной ставке, выгодные условия по банковским продуктам, индивидуальное обслуживание и другие услуги. А предприятие - участник программы получает дополнительный инструмент для укрепления кадрового состава.

В перечне подключившихся к "Развитию" - такие значимые предприятия Москвы и Московской области, как "ОДК" (Объединенная двигателестроительная корпорация), ЦНИИАГ, Красногорский завод им. С.А.Зверева, "Аэроприбор-Восход". В регионах к "Развитию" присоединились челябинские "Сигнал", "712 Авиационный ремонтный завод", самарское предприятие "ОДК-Кузнецов", Улан-Удэнский авиационный завод и ряд других крупных производств, расположенных на территории России. В настоящее время предприятия - участники программы уже поощрили около 1100 своих сотрудников.

"Мотивационная программа "Развитие" стала визитной карточкой нашего банка, ее знают уже за пределами Госкорпорации "Ростех", в частности, другие предприятия отечественного оборонного комплекса. Мы продолжим дальше разрабатывать специальные розничные продукты для работников промышленности, так как это наша ключевая аудитория", - отметил куратор программы "Социально-платежная карта работника Госкорпорации "Ростех" Александр Дошлыгин.

В августе 2022 года Национальное рейтинговое агентство подтвердило соответствие политики Новикомбанка в области социальной направленности банковских продуктов международным и национальным принципам, стандартам и критериям в сфере устойчивого развития и социальной ответственности - это прецедент на российском банковском рынке.

Помимо программы "Развитие", социально ориентированная политика Новикомбанка нацелена на продвижение большого количества выгодных продуктов и специальных предложений для розничных клиентов. Например, флагманский продукт банка - социально-платежная карта - предназначен для работников промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, входящих в контур управления Ростеха. К концу этого года держателями карт стали более 380 тысяч человек.

Еще одно направление - масштабная программа по повышению финансовой грамотности работников производств. В этом году для 20 тысяч промышленников в 15 регионах были организованы лекции и обучающие ролики о грамотном управлении личным бюджетом без отрыва от производства.