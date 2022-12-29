Чувство меры и прогулки: главный гастроэнтеролог региона дала застольные советы

После новогодних праздников увеличивается число госпитализаций с обострением гастроэнтерологических проблем. Все это происходит по причине злоупотребленияпереедания калорийными блюдами или злоупотребления алкоголем.

"Чувство меры - главный помощник за праздничным столом, - напомнила главный внештатный гастроэнтеролог министерства здравоохранения Самарской области, заведующая гастроэнтерологическим отделением областной клинической больницы им. В.Д.Середавина Татьяна Колесова. - Опасно злоупотребление алкоголем, поскольку он, действуя на все органы и системы, приводит к выраженным метаболическим и органным нарушениям. Переработка алкоголя происходит в печени, и если этот орган когда-либо подвергался воздействию лекарств, вирусов, бактерий - органические изменения в печени наступают очень быстро".

Во избежание праздничной "нагрузки" на организм врач советует:

уменьшить калорийность блюд при планировании стола;

заменить торты и конфеты на фрукты;

отдавать предпочтение белкам и клетчатке: нежирное мясо, рыба, больше овощей и зелени;

питаться порционно, отказаться от быстрого приема пищи, ведь чтобы почувствовать ощущение сытости, должно пройти порядка 20 минут;

чередовать застолье с двигательной активностью;

уделять время прогулкам на свежем воздухе.

"Для восстановления печени после праздника необходимо устроить разгрузочные дни, в течение которых употреблять овощи, отварное нежирное мясо и зелень. Людям, страдающими хроническими заболеваниями ЖКТ, не стоит забывать о прописанной диете. Никому не полезно наедаться до ощущения тяжести и недомогания. Пейте больше воды, питайтесь правильно, ведите активный образ жизни и будьте здоровы в наступающем году и всегда!" - отметила Татьяна Колесова.