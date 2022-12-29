16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Чувство меры и прогулки: главный гастроэнтеролог региона дала застольные советы В минздраве опубликовали список дежурных травмпунктов на время зимних каникул В областной онкодиспансер поставлен новый лучевой излучатель Медуниверситет "Реавиз" стал лауреатом конкурса "Достояние губернии" Самарские наркологи призывают жителей отказаться от алкоголя

Здравоохранение Общество

Чувство меры и прогулки: главный гастроэнтеролог региона дала застольные советы

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

После новогодних праздников увеличивается число госпитализаций с обострением гастроэнтерологических проблем. Все это происходит по причине злоупотребленияпереедания калорийными блюдами или злоупотребления алкоголем.

"Чувство меры - главный помощник за праздничным столом, - напомнила главный внештатный гастроэнтеролог министерства здравоохранения Самарской области, заведующая гастроэнтерологическим отделением областной клинической больницы им. В.Д.Середавина Татьяна Колесова. - Опасно злоупотребление алкоголем, поскольку он, действуя на все органы и системы, приводит к выраженным метаболическим и органным нарушениям. Переработка алкоголя происходит в печени, и если этот орган когда-либо подвергался воздействию лекарств, вирусов, бактерий - органические изменения в печени наступают очень быстро".

Во избежание праздничной "нагрузки" на организм врач советует:

  • уменьшить калорийность блюд при планировании стола;
  • заменить торты и конфеты на фрукты;
  • отдавать предпочтение белкам и клетчатке: нежирное мясо, рыба, больше овощей и зелени;
  • питаться порционно, отказаться от быстрого приема пищи, ведь чтобы почувствовать ощущение сытости, должно пройти порядка 20 минут;
  • чередовать застолье с двигательной активностью;
  • уделять время прогулкам на свежем воздухе.

"Для восстановления печени после праздника необходимо устроить разгрузочные дни, в течение которых употреблять овощи, отварное нежирное мясо и зелень. Людям, страдающими хроническими заболеваниями ЖКТ, не стоит забывать о прописанной диете. Никому не полезно наедаться до ощущения тяжести и недомогания. Пейте больше воды, питайтесь правильно, ведите активный образ жизни и будьте здоровы в наступающем году и всегда!" - отметила Татьяна Колесова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Светлана Сергеевна 16 июля 2021 09:06 В Самарской области в 10 раз выросло число желающих привиться от COVID-19

Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1