Чувство меры и прогулки: главный гастроэнтеролог региона дала застольные советы

После новогодних праздников увеличивается число госпитализаций с обострением гастроэнтерологических проблем. Все это происходит по причине злоупотребленияпереедания калорийными блюдами или злоупотребления алкоголем.
"Чувство меры - главный помощник за праздничным столом, - напомнила главный внештатный гастроэнтеролог министерства здравоохранения Самарской области, заведующая гастроэнтерологическим отделением областной клинической больницы им. В.Д.Середавина Татьяна Колесова. - Опасно злоупотребление алкоголем, поскольку он, действуя на все органы и системы, приводит к выраженным метаболическим и органным нарушениям. Переработка алкоголя происходит в печени, и если этот орган когда-либо подвергался воздействию лекарств, вирусов, бактерий - органические изменения в печени наступают очень быстро".
Во избежание праздничной "нагрузки" на организм врач советует:
- уменьшить калорийность блюд при планировании стола;
- заменить торты и конфеты на фрукты;
- отдавать предпочтение белкам и клетчатке: нежирное мясо, рыба, больше овощей и зелени;
- питаться порционно, отказаться от быстрого приема пищи, ведь чтобы почувствовать ощущение сытости, должно пройти порядка 20 минут;
- чередовать застолье с двигательной активностью;
- уделять время прогулкам на свежем воздухе.
"Для восстановления печени после праздника необходимо устроить разгрузочные дни, в течение которых употреблять овощи, отварное нежирное мясо и зелень. Людям, страдающими хроническими заболеваниями ЖКТ, не стоит забывать о прописанной диете. Никому не полезно наедаться до ощущения тяжести и недомогания. Пейте больше воды, питайтесь правильно, ведите активный образ жизни и будьте здоровы в наступающем году и всегда!" - отметила Татьяна Колесова.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.