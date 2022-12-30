"Стройсервис" капитально отремонтирует дорогу в Волжском районе

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области определилось с подрядчиком, который выполнит капремонт дороги "Самара — Волгоград" — Новокуйбышевск 1 на участке км 0+000 — км 1+800, расположенной в Волжском районе.

На торги заявился всего один участник — ООО "Стройсервис". Его заявка была признана соответствующей требованиям. Компания предложила выполнить услуги по максимальной цене контракта. Напомним, она составила 164,9 млн рублей.

Капитальный ремонт затронет участок км 0+000 — км 1+800.

Контракт рассчитан на 2023–2026 гг. Сроки выполнения работ — с 1 апреля 2023 г. по 30 сентября 2026 года.