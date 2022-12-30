16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере За неделю количество случаев гриппа в Самарской области увеличилось в 3,5 раза Чувство меры и прогулки: главный гастроэнтеролог региона дала застольные советы В минздраве опубликовали список дежурных травмпунктов на время зимних каникул В областной онкодиспансер поставлен новый лучевой излучатель

Здравоохранение Общество

За неделю количество случаев гриппа в Самарской области увеличилось в 3,5 раза

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

За прошедшую неделю, с 19 по 25 декабря, количество заболевших гриппом в регионе увеличилось более чем в три раза. Об эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом рассказали в Роспотребнадзоре.

 

"За 51 неделю в Самарской области зарегистрировано 223 случая гриппа, — сообщили в ведомстве. — В сравнении с предыдущей неделей отмечается рост числа случаев гриппом среди совокупного населения в 3,5 раза (против 63 случаев на позапрошлой неделе).

Среди малышей от 0 до 2 лет число случаев увеличилось в 3,8 раза, среди детей лот 7 до 14 лет — в шесть раз, от 15 лет и старше — впятеро, от 65 лет — вшестеро.

Кроме того, по-прежнему превышен эпидпорог по ОРВИ, — на 187,1%.

"Превышение эпидпорога зарегистрировано во всех возрастных группах: 0-2 года на 2,4%, 3-6 лет на 23,6%, 7-14 лет на 79,8%, 15 и старше на 358,6%", — отметили в Роспотребнадзоре.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Светлана Сергеевна 16 июля 2021 09:06 В Самарской области в 10 раз выросло число желающих привиться от COVID-19

Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1