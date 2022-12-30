За неделю количество случаев гриппа в Самарской области увеличилось в 3,5 раза

За прошедшую неделю, с 19 по 25 декабря, количество заболевших гриппом в регионе увеличилось более чем в три раза. Об эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом рассказали в Роспотребнадзоре.

"За 51 неделю в Самарской области зарегистрировано 223 случая гриппа, — сообщили в ведомстве. — В сравнении с предыдущей неделей отмечается рост числа случаев гриппом среди совокупного населения в 3,5 раза (против 63 случаев на позапрошлой неделе).

Среди малышей от 0 до 2 лет число случаев увеличилось в 3,8 раза, среди детей лот 7 до 14 лет — в шесть раз, от 15 лет и старше — впятеро, от 65 лет — вшестеро.

Кроме того, по-прежнему превышен эпидпорог по ОРВИ, — на 187,1%.

"Превышение эпидпорога зарегистрировано во всех возрастных группах: 0-2 года на 2,4%, 3-6 лет на 23,6%, 7-14 лет на 79,8%, 15 и старше на 358,6%", — отметили в Роспотребнадзоре.