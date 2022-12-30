Оплата покупок через СБП стала доступнее

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, продолжает совершенствовать сервисы мобильного приложения и упрощать процесс покупок товаров и услуг для своих клиентов. Банк расширил функционал Системы быстрых платежей (СБП) путем реализации сервиса подписок, что сделало удобным оплату товаров и услуг по ссылке или QR-коду.
Теперь клиенты Новикомбанка могут оплачивать покупки через СБП без входа в мобильное приложение банка и дополнительного подтверждения платежа. Для этого клиенту необходимо привязать свой счет в мобильном приложении или на сайтах торгово-сервисных точек обслуживания и оплачивать товары и услуги через СБП автоматически, без авторизации в мобильном приложении банка, а также без дополнительного подтверждения платежа.
Этот сервис дает возможность клиентам видеть полный список своих подписок и централизованно управлять ими из мобильного приложения. Функционал доступен в мобильном приложении на устройствах Android, начиная с версии 37.28.
"Мы постоянно совершенствуем возможности удаленных каналов обслуживания банка, подстраивая их под потребности наших клиентов: удобство и доступность — один из наших приоритетов. Важно также отметить, что во всех дистанционных сервисах банка предусмотрена дополнительная защита, которая гарантируют сохранность денежных средств", — отметил директор Департамента цифрового бизнеса и программ лояльности Новикомбанка Евгений Гладилин.
Последние комментарии
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