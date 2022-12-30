Новую магистраль "Обход Тольятти" сдадут в 2024 году

"Обход Тольятти" — автомагистраль протяженностью более 100 километров, протянувшаяся от села Зеленовка до села Троицкое. Маршрут включает новый мост протяженностью 3,7 км через реку Волга в районе села Климовка. И мост, и магистраль — составные этапы логистического коридора "Европа — Западный Китай", который в недалеком будущем станет одним из крупнейших евразийских транспортных маршрутов. Строит новую магистраль строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" — одна из трех крупнейших российских дорожно-строительных компаний и многолетний генеральный подрядчик Федерального дорожного агентства "Росавтодор" и госкомпании "Автодор".

Возрождая Великий шелковый путь

Новый Великий шелковый путь — трасса "Европа — Западный Китай" — ключевой инфраструктурный проект в российском дорожном строительстве, значимость которого невозможно переоценить. Магистраль выведет Россию в один из самых влиятельных международных коридоров, который будет способствовать развитию международной логистики и деловых связей российских регионов. "Обход Тольятти" — один из ее этапов, заказчиками проекта стали Федеральное дорожное агентство "Росавтодор" и правительство Самарской области.

Совокупная длина коридора "Европа — Западный Китай" составит более 8000 км, из которых по территории России пройдут 2300 км. Таким образом, через Самарскую область проляжет одна из ключевых транспортных артерий мира. Внутри страны дорога объединит крупнейшие агломерации — Московскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую. На ближайшие годы строительство маршрута с Востока на Запад станет самым масштабным дорожным проектом России. Сейчас строительство трассы ведется крайне интенсивно, и обход Тольятти, о котором мы не раз рассказывали, — яркий пример этой работы.

Строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" зашел в Самарскую область в конце 2019 года, и этому предшествовала серьезная системная подготовительная работа. Изначально планировалось, что новая трасса пройдет по территории соседнего субъекта, однако губернатору Дмитрию Азарову удалось убедить федеральный центр в необходимости проложить ее через наш регион. Последние четыре года в губернии проходят под знаком интенсивного инфраструктурного развития. Мы опережающими темпами строим и приводим в порядок дороги, новые мосты и развязки, повышая инвестиционную привлекательность территории. На этом фоне введение в эксплуатацию обхода Тольятти даст еще один импульс развитию региона.

Автомагистраль категории 1Б с разрешенной скоростью движения до 120 км/ч позволит в два раза сократить время на поездку от Москвы до областной столицы — с 16 до 8 часов. Обход Тольятти разгрузит федеральную трассу М-5 и плотину Жигулевской ГЭС, пропускная способность которой полностью себя исчерпала двадцать лет назад. Сейчас улицы Тольятти забиты транзитными грузовиками, люди, дети дышат автомобильными выхлопами и подвергаются риску из-за забитых дорог. Поэтому новая магистраль в обход города и дополнительный мост — жизненно необходимы. После завершения строительства тольяттинцы получат современную и безопасную трассу, которая освободит Жигулевскую ГЭС и жилые кварталы города от транзитных грузовиков и вечных пробок, обеспечит удобный и быстрый подъезд к Особой экономической зоне "Тольятти", технопарку "Жигулёвская долина", Автовазу и другим предприятиям Самарско-Тольяттинской агломерации.

Вызов для "Автобана"

"Автобан" в особом представлении не нуждается — за 50 с лишним лет он заработал авторитет надежного федерального подрядчика, для которого взятые обязательства превыше всего. В этом успели убедиться и самарцы — круглосуточная работа дорожников и мостостроителей ПАО "Мостотрест" на объекте без праздников и выходных в любое время года позволяет идти с опережением графика.

В Самарскую область "Автобан" пришел с колоссальным опытом строительства высокоскоростных трасс высшей технической категории. И тем не менее проект "Обход Тольятти" стал своеобразным вызовом, который был принят. При устройстве дорожного полотна здесь был впервые в России применен новый вид асфальтобетонного покрытия по европейским стандартам, повышающий качество и срок службы трасс. Строительные материалы — в основном от местных поставщиков. Асфальтобетонная смесь — собственного производства. На обоих берегах работают заводы по ее производству.

Переход страны в 2020 году на новые ГОСТЫ в дорожном строительстве потребовал от "Автобана" серьезно перестроить работу ради повышения качества. Компания ввела немецкую систему проектирования асфальтобетонных смесей, так называемый метод Маршалла. Битум был заменен на полимер-битумные вяжущие. Их применение в асфальтобетонных смесях дает более высокое качество, помогает повысить долговечность, мощностные характеристики.

Настоящим испытательным полигоном для внедрения этой прорывной технологии стала лаборатория, построенная в Тольятти, где подбирается состав смеси, проводится моделирование истираемости асфальтобетона, колееобразования. Гарантийный срок эксплуатации дороги — 20 лет.

Проект "Обход Тольятти" реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Его концедентом выступила Самарская область, концессионером — "Концессионная компания "Обход Тольятти", входящая в холдинг "Автобан". Это самый крупный проект в России, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Он победил в номинации "Лучший ГЧП-проект в сфере автомобильных дорог" национальной премии в сфере инфраструктуры "РОСИНФРА". Его уникальность еще и в том, что через Волгу будет возведен внеклассный мост очень сложной конструкции длиной 3,7 км.

Генеральный директор строительно-инвестиционного холдинга "Автобан" Алексей Андреев отмечает, что в регионе созданы все условия для ритмичного производства работ в соответствии с намеченным графиком: "Взаимодействие со всеми структурами выстроено, радует серьезное отношение к делу администрации области, мы чувствуем существенную поддержку проекта". Руководитель "Обхода Тольятти" Антон Гурьянов рассказал, что проект состоит из пяти этапов. Общая готовность обхода Тольятти на конец 2022 года превышает 70%.

"Автобан": ключевые контракты

Ключевые контракты "Автобана" — возведение четвертого и шестого этапов скоростной магистрали М-12 "Восток", которая также станет составной частью коридора "Европа — Западный Китай". Четвертый и шестой этапы пройдут по территории Республики Чувашия, Нижегородской и Владимирской областей. Скоростное автомобильное сообщение между крупнейшими центрами экономического роста Центрального и Приволжского федеральных округов будет интегрировано с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России и международных транспортных коридоров, что повысит не только транзитный потенциал нашей страны, но и безопасность, а также качество автомобильного движения.

Четвертый этап М-12 состоит из участка дороги в 123 километра и моста — единственной переправы на строящемся участке. Дорожное покрытие уложено на 70% трассы. Это потребовало почти 6 тыс. тонн асфальтобетона. При минусовой температуре строительство идет по технологии зимнего бетонирования: утепляются рабочие места машинистов, устанавливаются специальные фартуки на шинах пневмоколесных катков, в систему орошения заливают теплую воду, пневмосистему на асфальтосмесительной установке утепляют электрическими нагревательными лентами, смесь накрывают пологом, подогревают кузова машин. Сейчас на трассе устанавливают барьерные ограждения и шумозащитные экраны, ведут работы по электроснабжению. В начале 2023 года откроют движение еще по 58 километрам дороги.

Строительство почти 1400-метрового вантового моста через Оку на трассе во Владимирской области тоже вступило в финальную фазу. Уникальный архитектурный объект станет одним из главных ее украшений. Работы ведутся круглосуточно. Готовность превышает 60%. Заключительный этап возведения мостового перехода включает в себя монтаж вантовой системы и ее руслового пролета. Всего будет смонтировано 34 пары вант. Армирование и подача бетона идут параллельно с движением опалубки. Это позволило в 2 раза быстрее возвести конструкцию и завершить пилоны на двух берегах — со стороны Владимирской и Нижегородской областей. Всего на объекте задействовано около ста единиц техники и более тысячи человек.

Укладкой асфальтобетонного покрытия, установкой барьеров и ограждений дорожники занимаются и на шестом этапе строительства М-12 между Москвой и Екатеринбургом. Здесь в круглосуточном режиме — в три смены — работают 4,5 тысячи человек и 1200 единиц техники. Параллельно с участком трассы дорожники возводят 47 искусственных сооружений: 25 мостов, 19 путепроводов. Для безопасности диких животных строят два экомоста и тоннель. Участок трассы в 132 км будет сдан в декабре 2023 года.

Мост через Суру соединит Нижегородскую область и Чувашскую Республику. На монтаже пролетов работают 340 человек и 87 единиц техники. К концу сентября следующего года объект должен быть сдан.

Всего в 2022 году на 6 этапе скоростной магистрали М-12 "Восток" команда "Автобана" планирует выполнить 11 млн куб. м земляных работ. Дорожники обустроят 64 водопропускных трубы общей протяженностью 2800 погонных метров, уложат 1,1 млн куб. м песчано-подстилающего слоя, более 3 млн кв. м слоев оснований и 5,6 млн кв. м слоев асфальтобетона, мостостроители введут в строй 11 путепроводов.

"Обход Тольятти" сегодня

В конце ноября этого года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил ход строительства Волжского моста и трассы "Обход Тольятти". Генеральный директор строительно-инвестиционного холдинга "Автобан" Алексей Андреев доложил о состоянии объекта: "Готово 48 км дороги, там выполнен стопроцентный конструктив. Установлено 3800 столбов освещения из 4700, установлено 100 км барьерного ограждения из 250 км. На 32 искусственных сооружениях из 37 смонтированы балки, часть находится в стопроцентной готовности. Частично открыто рабочее движение. Степень готовности большая. Идем по плану".

Возведение трассы потребовало переноса значительного числа коммуникаций. Сейчас на путепроводе над коммуникациями "Тольяттиазота" и железнодорожными путями ведется сборка пролетного строения. На развязке в районе села Зеленовка идет сборка путепровода. На развязках на Ульяновск и Сызрань движение под путепроводом уже открыто, сообщает "Автобан".

Близки к завершению работы на 37 искусственных сооружениях, на отдельных путепроводах открыто рабочее движение, в частности в Шигонском и Ставропольском районах. Строительство моста через Волгу продолжается зимой. Флот готов к работе в любых условиях. Руководитель команды проекта "Тольятти" АО "Дороги и мосты" Дмитрий Кондаков доложил о степени технической готовности сооружения: "У нас всего 26 опор, 25 пролетных строений. Работы идут на всех 26 опорах, 15 построены. Выполнены надвижки 7 пролетных строений на левом берегу и 4 на правом. Надвижка самой главной — 13-й опоры, на которой мы стыкуемся: опора принимает два пролета с двух сторон, запланирована на середину января. Мы уже начали делать монтаж всех металлоконструкций на окрашенных пролетах как с левой стороны, так и с правой стороны. В зиму планируем это сделать. Предстоит выполнить большой комплекс работ по прокладке кабельных мостов, электрики, служебных проходов. Людей для выполнения работ хватает".

Общая готовность строительства Волжского моста и трассы "Обход Тольятти" составляет 71%. Объекты планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году. Трудности с поставкой металла, необходимость нового согласования сортов стали, погодные условия — все это не мешает ритмичности строительства. И даже отставание от графика из-за штормов в ноябре монтажники нагонят.

Стабильное финансирование в необходимом объеме удалось обеспечить благодаря поддержке проекта со стороны Президента страны, Правительства РФ и системной работе властей Самарской области под руководством губернатора. Историческая встреча в ходе визита Президента страны Владимира Путина в наш регион и его поручение по корректировке транспортной стратегии страны предопределило судьбу грандиозной стройки, которая на десятилетия вперед создаст основу благополучия и опережающего развития Самарской области.

Финансовые итоги года

В 2022 году "Автобан" заключил новые контракты на строительство и реконструкцию автодорог и дорожной инфраструктуры общим объемом 150 млрд рублей и получил кредитные транши на 36,3 млрд руб. по действующим и новым договорам.

Крупнейшим стал контракт на 57,1 млрд рублей на реконструкцию участка км 1161 — км 1231 федеральной трассы М-7 и строительство обходов населенных пунктов Исаметово, Верхеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново в Республике Башкортостан. Заказчиком работ выступило Федеральное управление автодорог "Приуралье". Обход населенных пунктов войдет в состав скоростной магистрали М-12 "Восток". Здесь дорожникам предстоит построить новую четырехполосную магистраль протяженностью 65 километров с расчетной скоростью движения 120 километров в час. Проектом предусмотрены 6 транспортных развязок, 2 моста, 9 путепроводов и 18 путепроводов тоннельного типа для проезда сельскохозяйственной техники. Все работы должны быть завершены до 30 сентября 2025 года.

Цена контракта на строительство 3-го этапа трассы Дюртюли — Ачит км 232 — км 275 в Свердловской области составила 39,2 млрд рублей. Этот участок является одним из трех этапов магистрали Казань — Екатеринбург. На всей протяженности магистраль 1Б будет четырехполосной, по две полосы в каждую сторону, с расчетной скоростью движения 120 километров в час. На участке протяженностью 43 километра строителям предстоит возвести две транспортные развязки, 12 мостов и путепроводов. Дорожники уже приступили к созданию геодезической разбивочной основы, начали возведение временных подъездов к месту строительства будущей магистрали.

В 2022 году автобановцы выполнят 1 млн куб. м земляных работ, уложат 600 погонных метров водопропускных труб по основному ходу, обустроят вдольтрассовый проезд и площадки для складирования стройматериалов. Сложность нового строительства состоит в том, что большая часть третьего этапа пролегает через густые леса, это осложняет строительство вахтовых городков, геодезические изыскания и земляные работы.

34 млрд рублей составила цена контракта на строительство и реконструкцию участка км 35 — км 104 трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень в обход Богдановича и Белоярского в Свердловской области. Заказчиком выступило ФКУ "Уралуправтодор". Проект включает работы на 72 км трассы, реконструкцию существующей дороги на 46-километровом участке и новое строительство обходного маршрута протяженностью 26 км. На участке дорожники построят 6 транспортных развязок, 11 разворотных петель и 26 мостовых сооружений, включая 5 надземных пешеходных переходов.

Обход Богдановича, рабочего поселка Белоярского и сел Малые Брусяны и Мезенское — необходимое и давно ожидаемое решение, проектные работы велись с апреля 2019 года. Движение через эти населенные пункты сковано постоянными пробками и заторами. В Богдановиче железнодорожный переезд перерезает город пополам, и водители иногда проводят часы перед опущенным шлагбаумом. Жители не могут вовремя попасть в поликлинику, бассейн, парк или на автовокзал. К тому же Богданович — один из уральских центров промышленности. Богдановичский шпалопропиточный завод, основанный в 1927 году, остается единственным в регионе, который производит деревянные шпалы на Свердловской железной дороге. В городе работают завод огнеупорных изделий, фарфоровый и комбикормовый заводы.

После завершения реконструкции свердловчане получат современную, безопасную и удобную четырехполосную магистраль технической категории 1Б с расчетной скоростью движения 100 км/ч. Запланированный срок сдачи объекта — IV квартал 2025 года.

Контракт на реконструкцию участка км 65 — км 86 федеральной трассы М-3 "Украина" составил 18,3 млрд рублей, запланированный срок завершения работ -

декабрь 2025 года. Заказчиком работ выступила ГК "Автодор". После завершения реконструкции участок протяженностью 21 километр технической категории 1Б будет расширен до шести полос движения, по три полосы в каждую сторону, расчетная скорость движения составит 120 км/ч. На трассе "Автобан" уже реконструировал участки км 37 — км 51 и км 124 — км 194.

Алексей Андреев, генеральный директор строительно-инвестиционного холдинга "Автобан":

— 2022 год был достаточно напряженным для компании. Мы работали над реализацией крупных инфраструктурных объектов в разных регионах Российской Федерации, соединяя транспортные коридоры. В этом году была организована Ассоциация инфраструктурных инвесторов, в состав которой вошел и наш холдинг. Рассчитываем, что ассоциация поможет выстраиванию конструктивного долгосрочного диалога с государством, в том числе и в области привлечения внебюджетного финансирования в инфраструктурные проекты. Мы продолжим работать над контрактами по развитию дорожной инфраструктуры страны.