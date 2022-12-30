Игорь Комаров поздравил жителей Приволжского федерального округа с Новым годом и Рождеством

В пятницу, 30 декабря, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей Приволжского федерального округа с новогодними праздниками.

"2022 год для всей нашей большой страны, для Приволжского федерального округа стал годом серьезных вызовов и испытаний. Нам пришлось изменить привычный образ жизни, но, уверен, главное для нас по-прежнему - это справедливость и добро, взаимовыручка, любовь и благополучие наших близких.

Именно ради них, ради нашего общего будущего мы все вместе продолжаем работать - боремся с санкциями, поддерживаем участников специальной военной операции и их семьи, открываем школы и новые больницы, строим дома, совершаем научные открытия и учим детей", - говорится в поздравлении.

Игорь Комаров подчеркнул, что особые слова предназначаются тем, кто сегодня находится в зоне СВО: "Пусть цели будут достигнуты, и все благополучно вернутся домой".

"Поздравляю вас с Новым, 2023-м годом! Желаю всем здоровья, любви, благополучия и счастливого будущего!" - пожелал полпред.