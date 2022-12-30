Центр эстетического воспитания детей и молодежи - это образовательное пространство, в котором формируются духовные и нравственные ценности ребенка, реализуются различные виды творческой деятельности. Пять лет назад здесь появился волонтерский отряд "В искусстве наша сила".

С приходом на должность директора Центра Ирины Шаминой в 2017 году в учреждении был сформирован волонтерский отряд. Ребята и педагоги начинали с небольших акций, организованных Городской лигой волонтеров. Принимали участие в традиционных акциях "Георгиевская ленточка", "Всемирный день защиты животных" и других. Благодаря реализации национальных проектов число волонтеров выросло. Сейчас из 2 900 воспитанников Центра более тысячи - волонтеры.

"Волонтерство у нас имеет несколько направлений: здоровый образ жизни, патриотическое воспитание, общественная деятельность и культура. Наши воспитанники участвуют в благотворительных концертах, проводят танцевальные флешмобы, акции", - рассказывает Ирина Шамина.

Ребята-волонтеры помогают ветеранам, организуют сбор корма в приюты для животных. В прошлом году, когда в Борском районе случился пожар, они вместе с педагогами участвовали во всероссийской акции "Дари еду". Волонтеры собирали в магазине продукты для погорельцев.

"Добровольчество учит детей быть неравнодушными, эмпатичными, ответственными, творческими. Ребята, прошедшие школу волонтерства, ставят общественные интересы выше личных. В современном мире это очень важно", - утверждает куратор волонтерского отряда Людмила Верекина.

Дети-волонтеры активно участвуют в проектной деятельности. В копилке Центра - пять успешно реализованных проектов социально-культурной направленности, объединенные одной идеей - сохранение и популяризация культурного наследия нашего региона.

Воспитанники ансамбля "Традиция" в качестве волонтеров проводили занятия со старшеклассниками на раскрытие эмоционального интеллекта, участвуя в проекте "Фолк-театр "Эмоция".

В этом году педагоги и волонтеры успешно реализовали цикл виртуальных экскурсий "Самара культурная". Этим занимались воспитанники театральной студии "Чудодеи". Все экскурсии можно посмотреть на сайте Центра.