Центр эстетического воспитания детей и молодежи - это образовательное пространство, в котором формируются духовные и нравственные ценности ребенка, реализуются различные виды творческой деятельности. Пять лет назад здесь появился волонтерский отряд "В искусстве наша сила".
С приходом на должность директора Центра Ирины Шаминой в 2017 году в учреждении был сформирован волонтерский отряд. Ребята и педагоги начинали с небольших акций, организованных Городской лигой волонтеров. Принимали участие в традиционных акциях "Георгиевская ленточка", "Всемирный день защиты животных" и других. Благодаря реализации национальных проектов число волонтеров выросло. Сейчас из 2 900 воспитанников Центра более тысячи - волонтеры.
"Волонтерство у нас имеет несколько направлений: здоровый образ жизни, патриотическое воспитание, общественная деятельность и культура. Наши воспитанники участвуют в благотворительных концертах, проводят танцевальные флешмобы, акции", - рассказывает Ирина Шамина.
Ребята-волонтеры помогают ветеранам, организуют сбор корма в приюты для животных. В прошлом году, когда в Борском районе случился пожар, они вместе с педагогами участвовали во всероссийской акции "Дари еду". Волонтеры собирали в магазине продукты для погорельцев.
"Добровольчество учит детей быть неравнодушными, эмпатичными, ответственными, творческими. Ребята, прошедшие школу волонтерства, ставят общественные интересы выше личных. В современном мире это очень важно", - утверждает куратор волонтерского отряда Людмила Верекина.
Дети-волонтеры активно участвуют в проектной деятельности. В копилке Центра - пять успешно реализованных проектов социально-культурной направленности, объединенные одной идеей - сохранение и популяризация культурного наследия нашего региона.
Воспитанники ансамбля "Традиция" в качестве волонтеров проводили занятия со старшеклассниками на раскрытие эмоционального интеллекта, участвуя в проекте "Фолк-театр "Эмоция".
В этом году педагоги и волонтеры успешно реализовали цикл виртуальных экскурсий "Самара культурная". Этим занимались воспитанники театральной студии "Чудодеи". Все экскурсии можно посмотреть на сайте Центра.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.