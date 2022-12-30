Общество делает запрос на воспитание гражданина

Какая часть образовательного процесса сегодня более востребована в обществе, что важнее для ребенка — дать ему знания или развить душевные качества? Сегодня в обществе созрел первостепенный запрос на воспитание гражданина и патриота, считают в Управлении Северо-Западного образовательного округа Самарской области.

К юбилею с новыми силами

Северо-Западный образовательный округ объединяет образовательные организации Елховского, Кошкинского и Красноярского районов Самарской области. В этом году ему исполняется 20 лет, и на новый виток в развитии округ выходит, накопив богатейший опыт учебно-воспитательной работы.

Образовательная деятельность основывается на единстве двух процессов — воспитание и обучение, рассуждают ведущие педагоги образовательного округа. Но все же на данный момент первое место отводится именно вопросам воспитания. Тем более что в этой сфере накопилось немало проблем, которые необходимо решать, внедряя новые методы.

Воспитание — стратегический национальный приоритет

С 1 января 2021 года в России стартовала реализация федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ" в рамках национального проекта "Образование". Все образовательные учреждения активизировали воспитательную работу с учащимися по военно-патриотическому направлению.

Процесс сложный и многогранный, воспитать человека любящим свою землю, свой народ, быть готовым к защите своей Родины — очень непростая задача.

Для реализации этой задачи учителя осваивают новые формы работы. С мая этого года в школах ввели церемонию поднятия Государственного флага, а с 1 сентября в начале каждой недели стали проводить классный час "Разговоры о важном". Благодаря этим беседам у школьников формируется ценностное отношение к Родине, к природе, к ее уникальной культуре, к богатейшей истории, поэтому в фокусе обсуждений присутствуют события, люди, их дела и идеи.

Чтобы ребенок мог осмыслить себя в окружающем мире, выстроить коммуникации со сверстниками и взрослыми, для начальных классов разработана и реализуется всероссийская программа развития "Орлята России". Она обеспечивает создание единого образовательного пространства страны.

Дети с большим интересом восприняли такие проекты, как "Пушкинская карта", "Культура для школьников" и "Киноуроки в школах России". Традиционно продолжают развиваться школьные музеи, ученическое самоуправление, военно-патриотические клубы, детские и молодежные организации.

Обмениваются опытом

С 2016 года на базе Северо-Западного округа проводится ежегодная Межрегиональная научно-практическая конференция "Базовые национальные ценности как основа сохранения гражданской идентичности и укрепления межэтнических отношений".

Работа конференции ориентирована на выявление наиболее актуальных проблем воспитания и выработку основных стратегий их решения, обмен практическими наработками, в том числе победителями конкурса долгосрочных воспитательных проектов особой педагогической и общественной значимости. Только в 2022 году в округе 7 педагогов удостоились премии губернатора Самарской области в номинациях "Социально значимая и общественная деятельность обучающихся", "Профессиональное мастерство обучающихся", "Художественное творчество обучающихся", "Физическая культура и спорт обучающихся".

Помогают беженцам

В феврале 2022 года округ одним из первых принял переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик. Людей разместили в спортивно-оздоровительном комплексе "Космос" (ПВР), расположенном на территории Красноярского района.

Перед педагогами встали задачи интегрировать детей в школы, организовать работу дошкольных групп и дополнительного образования. Новым акцентом развития стало налаживание сотрудничества с учреждениями города Снежное ЛНР.

"У нас есть замечательные традиции, которые мы храним и приумножаем педагогическим сообществом на протяжении многих лет. Вместе с тем округ — это часть современного и стремительно развивающегося образовательного пространства региона, в котором созданы все условия для раскрытия потенциала ребенка и формирования его личности и приобщения к национальным ценностям", — уверен руководитель Северо-Западного управления министерства образования и науки Сергей Русанов.