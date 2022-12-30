Общество делает запрос на воспитание гражданина

Какая часть образовательного процесса сегодня более востребована в обществе, что важнее для ребенка — дать ему знания или развить душевные качества? Сегодня в обществе созрел первостепенный запрос на воспитание гражданина и патриота, считают в Управлении Северо-Западного образовательного округа Самарской области.
К юбилею с новыми силами
Северо-Западный образовательный округ объединяет образовательные организации Елховского, Кошкинского и Красноярского районов Самарской области. В этом году ему исполняется 20 лет, и на новый виток в развитии округ выходит, накопив богатейший опыт учебно-воспитательной работы.
Образовательная деятельность основывается на единстве двух процессов — воспитание и обучение, рассуждают ведущие педагоги образовательного округа. Но все же на данный момент первое место отводится именно вопросам воспитания. Тем более что в этой сфере накопилось немало проблем, которые необходимо решать, внедряя новые методы.
Воспитание — стратегический национальный приоритет
С 1 января 2021 года в России стартовала реализация федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ" в рамках национального проекта "Образование". Все образовательные учреждения активизировали воспитательную работу с учащимися по военно-патриотическому направлению.
Процесс сложный и многогранный, воспитать человека любящим свою землю, свой народ, быть готовым к защите своей Родины — очень непростая задача.
Для реализации этой задачи учителя осваивают новые формы работы. С мая этого года в школах ввели церемонию поднятия Государственного флага, а с 1 сентября в начале каждой недели стали проводить классный час "Разговоры о важном". Благодаря этим беседам у школьников формируется ценностное отношение к Родине, к природе, к ее уникальной культуре, к богатейшей истории, поэтому в фокусе обсуждений присутствуют события, люди, их дела и идеи.
Чтобы ребенок мог осмыслить себя в окружающем мире, выстроить коммуникации со сверстниками и взрослыми, для начальных классов разработана и реализуется всероссийская программа развития "Орлята России". Она обеспечивает создание единого образовательного пространства страны.
Дети с большим интересом восприняли такие проекты, как "Пушкинская карта", "Культура для школьников" и "Киноуроки в школах России". Традиционно продолжают развиваться школьные музеи, ученическое самоуправление, военно-патриотические клубы, детские и молодежные организации.
Обмениваются опытом
С 2016 года на базе Северо-Западного округа проводится ежегодная Межрегиональная научно-практическая конференция "Базовые национальные ценности как основа сохранения гражданской идентичности и укрепления межэтнических отношений".
Работа конференции ориентирована на выявление наиболее актуальных проблем воспитания и выработку основных стратегий их решения, обмен практическими наработками, в том числе победителями конкурса долгосрочных воспитательных проектов особой педагогической и общественной значимости. Только в 2022 году в округе 7 педагогов удостоились премии губернатора Самарской области в номинациях "Социально значимая и общественная деятельность обучающихся", "Профессиональное мастерство обучающихся", "Художественное творчество обучающихся", "Физическая культура и спорт обучающихся".
Помогают беженцам
В феврале 2022 года округ одним из первых принял переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик. Людей разместили в спортивно-оздоровительном комплексе "Космос" (ПВР), расположенном на территории Красноярского района.
Перед педагогами встали задачи интегрировать детей в школы, организовать работу дошкольных групп и дополнительного образования. Новым акцентом развития стало налаживание сотрудничества с учреждениями города Снежное ЛНР.
"У нас есть замечательные традиции, которые мы храним и приумножаем педагогическим сообществом на протяжении многих лет. Вместе с тем округ — это часть современного и стремительно развивающегося образовательного пространства региона, в котором созданы все условия для раскрытия потенциала ребенка и формирования его личности и приобщения к национальным ценностям", — уверен руководитель Северо-Западного управления министерства образования и науки Сергей Русанов.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.