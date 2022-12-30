В Северо-Западном образовательном округе дети занимаются в военно-партиорических клубах

Более 700 мальчишек и девчонок Красноярского, Кошкинского и Елховского районов Северо-Западного образовательного округа занимаются в 12 военно-патриотических клубах и 33 юнармейских отрядах при школах.

Ни одна военно-историческая акция не обходится без их воспитанников: ребята несут вахту на Посту № 1, ежегодно маршируют по главной площади области на "Параде Памяти" и получают призы в любимых школьных играх — "Зарница Поволжья" и "Надежда нации".

Свой опыт юным воинам передают ветераны, которые ощущают помощь и поддержку со стороны волонтерских движений "Георгиевская лента", "Помоги ветерану" и "Обелиск".