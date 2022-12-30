Детей из Донбасса окружили вниманием в школе поселка Мирный

Дети, вывезенные из зоны боевых действий, окружены вниманием в школе пос. Мирный. С первых дней педагогам пришлось решать непростые задачи по адаптации школьников в незнакомом коллективе, к новой программе на другом языке.

Первые ребята из Донбасса прибыли в феврале 2022 года, потом к ним присоединились сверстники с 1-го по 11-й класс из Мариуполя и Харьковской области. Для них было закуплено все необходимое, налажено питание, проживание и подвоз в школу, а педагоги и психологи организовали дополнительные занятия, чтобы новенькие могли освоиться в незнакомой среде. С детьми был проведен тренинг по общению с новыми друзьями.