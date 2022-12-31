Из-за столкновения автомобиля с косулей пострадали два человека

В пятницу, 30 декабря, в Ставропольском районе в ДТП с двумя автомобилями, произошедшем из-за выбежавшей на дорогу косули, пострадали два человека, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Авария произошла в 6:50 на дороге от трассы до М5 к пос. Поволжский. 37-летняя женщина-водитель за рулем KIA Rio допустила наезд на косулю, а затем врезалась во встречный Renault Logan.

В результате ДТП животное погибло, водитель Renault госпитализирован, а женщине из KIA назначено амбулаторное лечение.