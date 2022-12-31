Из-за столкновения автомобиля с косулей пострадали два человека

В пятницу, 30 декабря, в Ставропольском районе в ДТП с двумя автомобилями, произошедшем из-за выбежавшей на дорогу косули, пострадали два человека, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Авария произошла в 6:50 на дороге от трассы до М5 к пос. Поволжский. 37-летняя женщина-водитель за рулем KIA Rio допустила наезд на косулю, а затем врезалась во встречный Renault Logan.
В результате ДТП животное погибло, водитель Renault госпитализирован, а женщине из KIA назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...