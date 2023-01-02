Уборкой самарских улиц от льда и снега занимаются почти 3 тыс. дворников и 163 машины

В настоящее время в Самаре работают все профильные городские и районные подразделения, отвечающие за содержание и обслуживание вверенных территорий, сообщает мэрия города.

Так, службы благоустройства, подрядчики продолжают избавлять улично-дорожную сеть от "снежной каши", обрабатывают противогололедными материалами локации с обледенениями и накатами. Помимо этого, организована очистка дождеприемников. А в низинах и на участках, не оснащенных ливневой канализацией, илососами ведется откачка талой и дождевой воды.

Глава города Елена Лапушкина поручила уделить повышенное внимание оперативному выполнению всего цикла работ, особенно противогололедной обработке. Все необходимые меры реализуются на проезжей части дорог, тротуарах, площадках остановочных павильонов, лестничных маршах, в периметрах пешеходных переходов, в локациях со сложным рельефом — на пусках и подъемах. Также в числе первостепенных задач, обозначенных руководством мэрии, — своевременное освобождение от снега и наледи дорог и проездов, ведущих к станциям Скорой медицинской помощи, больницам и другим учреждениям социальной сферы.

"В ближайшие дни коммунальные службы Самары ориентированы на работу в условиях снега, переходящего в мокрый снег и дождь, тумана, гололеда и ветра до 12 метров в секунду. Призываю горожан обратить внимание на этот прогноз — он актуален вплоть до 4 января, а уже в ночь на 5 января ожидается понижение температуры воздуха до -14 градусов Цельсия. Первоочередная задача для МП "Благоустройство" и подрядных организаций — до того, как температура воздуха опустится до минусовых значений, произвести уборку на тротуарах и проезжей части, продолжать противогололедную обработку, которая должна быть усилена при минусовой температуре", — подчеркнула Елена Лапушкина.

Вместе с тем продолжается вывоз снежных накоплений на временные площадки складирования.

"Вывоз снега с улиц будет усилен в ближайшую ночную смену. Также профильные службы превентивно подготовили к работе автопоезда. При возобновлении снежных осадков они будут работать в каждом внутригородском районе, причем в самые крупные готовы вывести по 2 колонны спецмашин. Как правило, сразу несколько единиц техники следуют друг за другом уступом, чтобы в кратчайшее время расчистить проезжую часть дорог на всю ширину, — пояснил заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии администрации г. о. Самара — руководитель управления благоустройства Александр Андриянов. — При распределении противогололедных материалов используются все имеющиеся их виды, но упор все-таки делается на внесение песчано-соляной смеси. Она подольше не смывается дождем, к тому же "Бионорд" наиболее эффективен при минусовой температуре. На то, чтобы реагенты подействовали, требуется определенное время. После чего выполняется сметание, чтобы минимизировать возможность образования "снежной каши". При необходимости работы повторяются".

Поддержанием нормативного состояния улично-дорожной сети и других городских территорий сегодня в дневную смену занимаются 2 892 человека (дворников и дорожных рабочих), занятых в ручной расчистке. А для механизированной предусмотрели выход 163 единиц техники.

Мэрия Самары обращает внимание горожан, имеющих личный автотранспорт, на то, что подъезд к контейнерным площадкам необходимо оставлять свободным, поскольку в новогодние праздники количество бытовых отходов в разы увеличивается и мусор должен быть вывезен вовремя.

Также службы благоустройства просят автомобилистов не игнорировать знаки запрета парковки в определенные дни и время суток — в этот период улица берется в работу для максимально тщательной уборки.

В период снегопада не рекомендуется оставлять надолго личный транспорт вдоль дорог. Его желательно перемещать на уже расчищенные участки. Это особенно важно для работы автопоездов — если обочины проезжей части заставлены машинами, колонне спецтехники приходится сворачивать на середину дороги, из-за чего сдвигание снежного вала происходит неравномерно.