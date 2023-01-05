Женский БК "Самара" переиграл "Енисей" — 71:65

Девушки из БК "Самара" переиграли "Енисей" в домашнем матче Премьер-лиги — 71:65.

"Самаре" потребовалось чуть больше двух минут чтобы обозначить свое преимущество: 9:2 после прохода Лиры Маседу. Затем нападение хозяек на какое-то время словно взяло паузу — но попадания Марины Баш и Натальи Ясевичене позволили завершить стартовый период с неплохим заделом, 17:11.

Но к середине второй четверти хозяйки добавили себе лишь одну треху от Ясевичене — и "Енисей" вырвался вперед, 20:21. И тут же треху положила Дарья Курильчук — второе ее дальнее попадание за три минуты до большого перерыва положило начало рывку, который вернул нашей команде преимущество, а болельщикам — хорошее настроение: 34:27 после первой половины.

Курильчук продолжила набирать очки и после большого перерыва: именно ее дальнее попадание принесло "Самаре" максимальные "+12" (41:29) в начале третьего периода. И вновь не удалось удержать этот ритм: сибирячки довольно быстро подобрались на расстояние в пару точных бросков. "2+1" от Лиры Маседу, которыми хозяйки завершили десятиминутку, смотрелись очень оптимистично, но 55:49 на табло перед решающим периодом обещали немалую интригу. И за четыре минуты до конца основного времени гости выкрутили ее на максимум: 61:60. Очень вовремя пришлись треха от Натальи Ясевичене и "2+1" от Анны Зайцевой, позволившие зайти в концовку с каким-никаким заделом.

71:65 — "Самара" укрепляет позиции в борьбе за место в первой восьмерке.