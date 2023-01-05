Врио главы ДНР: Почти всех раненых уже перевели в другие регионы России

Врио главы ДНР Денис Пушилин совместно с замминистра обороны РФ Виктором Горемыкиным и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в больницах Ростовской области и Донецкой Народной Республики посетили военнослужащих, которые были ранены в Макеевке в результате обстрела американскими ракетами HIMARS.
"Врачи рассказали, что раненые начали поступать очень быстро после случившегося, благодаря этому им удалось своевременно оказать экстренную медицинскую помощь. Почти всех уже перевели в другие регионы России. И бойцы, и командиры вели себя геройски, они спасли много своих сослуживцев. И что важно — настрой у них боевой. Все как один рвутся отомстить за своих товарищей", — написал Пушилин в Telegram.
Напомним, что Дмитрий Азаров 4 января поддержал раненных военнослужащих-земляков в госпиталях Ростова-на-Дону и Макеевки, а также бойцов, которые сегодня в строю.
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