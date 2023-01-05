Борт, летевший в Баку, экстренно сел в Самаре из-за больного пассажира

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В среду, 4 января, в 12:40 экипаж воздушного судна, летевшего из Москвы в Баку, запросил посадку и медицинскую помощь на незапланированном аэродроме Самара.