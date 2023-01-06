В Самаре между соседями произошла поножовщина из-за пульта от телевизора

В Самаре в суд передано уголовное дело,заведенное на самарца, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
В полицию поступило сообщение из больницы о госпитализации 38-летнего жителя Самары с ножевым ранением.
Выяснилось, что в тот же день между 38-летним пострадавшим и его 39-летним соседом произошел конфликт. Подозреваемый признался в содеянном и рассказал обстоятельства произошедшего: он находился в своей комнате и шинковал капусту для супа, когда в гости зашел его сосед, искавший пульт от своего телевизора. Между мужчинами произошла словесная перепалка, поскольку гость решил, что сосед взял его пульт. Конфликт продолжился в комнате оппонента. Подозреваемый пояснил, что в ходе выяснения отношений он нанес соседу удар ножом в область груди, после чего вернулся к себе в квартиру.
Согласно заключению эксперта, в результате инцидента потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.
По данным полицейских, безработный 39-летний местный житель ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления и разбой.
Последние комментарии
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Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.