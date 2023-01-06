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Преступления Происшествия

В Самаре между соседями произошла поножовщина из-за пульта от телевизора

САМАРА. 6 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в суд передано уголовное дело,заведенное на самарца, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

В полицию поступило сообщение из больницы о госпитализации 38-летнего жителя Самары с ножевым ранением.

Выяснилось, что в тот же день между 38-летним пострадавшим и его 39-летним соседом произошел конфликт. Подозреваемый признался в содеянном и рассказал обстоятельства произошедшего: он находился в своей комнате и шинковал капусту для супа, когда в гости зашел его сосед, искавший пульт от своего телевизора. Между мужчинами произошла словесная перепалка, поскольку гость решил, что сосед взял его пульт. Конфликт продолжился в комнате оппонента. Подозреваемый пояснил, что в ходе выяснения отношений он нанес соседу удар ножом в область груди, после чего вернулся к себе в квартиру.

Согласно заключению эксперта, в результате инцидента потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

По данным полицейских, безработный 39-летний местный житель ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления и разбой.

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