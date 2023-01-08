Бывший главный судебный пристав Самарской области Владимир Князев скончался в 52 года

Умер бывший главный судебный пристав Самарской области Владимир Князев. Ему было всего 52 года.

Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Бывший главный судебный пристав Самарской, Курганской областей и Красноярского края Владимир Князев скончался накануне в результате остановки сердца. Ему было всего 52 года. Владимир Князев прослужил в органах принудительного исполнения 17 лет. Возглавлял территориальные управления ФССП в 3 регионах, в том числе - в 2013–2019 годы в Самарской области, - сообщил парламентарий.

После Самары Владимир Князев работал в центральном аппарате службы судебных приставов, с 2020 года был первым заместителем главного судебного пристава Москвы.