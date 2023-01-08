Бывший главный судебный пристав Самарской области Владимир Князев скончался в 52 года

Умер бывший главный судебный пристав Самарской области Владимир Князев. Ему было всего 52 года.
Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
"Бывший главный судебный пристав Самарской, Курганской областей и Красноярского края Владимир Князев скончался накануне в результате остановки сердца. Ему было всего 52 года. Владимир Князев прослужил в органах принудительного исполнения 17 лет. Возглавлял территориальные управления ФССП в 3 регионах, в том числе - в 2013–2019 годы в Самарской области, - сообщил парламентарий.
После Самары Владимир Князев работал в центральном аппарате службы судебных приставов, с 2020 года был первым заместителем главного судебного пристава Москвы.
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Посмотрим.
Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?