"Самара" переиграла "Автодор" в домашнем матче Единой Лиги ВТБ

В воскресенье, 8 января, баскетбольная "Самара" переиграла саратовский "Автодор" в домашнем матче Единой Лиги ВТБ, сообщает официальный сайт клуба.

Пару раз поймав соперника на контратаках и выдав двухминутный рывок 10:0, к середине стартового периода самарцы после особенно восторженно встреченной болельщиками трехи от Владимира Пичкурова повели 12:6. Затем и Маркос Найт с Максимом Шелекето попали издали - и разница стала двузначной, 20:8.

К концу четверти только выросла - 28:13 в пользу хозяев. Вторую десятиминутку, впрочем, "Автодор" открыл выигранным со счетом 8:0 отрезком, показав, что остается в игре. Гости, за весь первый период ни разу не попавшие издали, во втором положили в цель пять трехочковых - и к большому перерыву "Самара" имела только "+5" (43:38).

Через полторы минуты после перерыва счет стал равным - 43:43. Иван Лазарев реализовал "2+1", Маркос Найт забил в проходе - самарцы вернули себе лидерство, но гости теперь не отпускали нашу команду совсем уж далеко, отвечая на каждое попадание своей результативной атакой - 67:61 перед заключительной четвертью. Вернуть преимущество в 10+ помогли две подояд трехи от Юрия Умрихина и Кей Си Риверса - 78:67 за шесть минут до финальной сирены. В концовку "Самара" входила с неплохим заделом - а еще одна треха от Риверса за полторы минуты до конца матча (87:76) стала еще одним сигналом для не испугавшихся морозов болельщиков: победа рядом.

Очков наша команда больше не набрала - но и соперник смог только чуть подсократить разницу. 87:82 - победа "Самары".

Единая Лига ВТБ

Самара - Автодор 87:82 (28:13, 15:25, 24:23, 20:21)

Самара, 8 января 2023 г.

Самара: Теодор (17, 11 передач), Найт (14, 8 передач), Эннис (13), Лазарев (12), Пичкуров (6) - с. п., Риверс (13), Шелекето (9), Умрихин (3), Зверев, Карданахишвили, Барашков.

Автодор: Ньюман (24), Загорац (11), Петенев (8), Минченко (5), Боутрайт (2) - с. п., Николич (17), Мачадо (8), Джонс (4), Михайловский (2), Колесников (1), Пранаускис.

Следующий матч наша команда проведет 16 января: во Дворце спорта "Самара" примет казанский УНИКС.