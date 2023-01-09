В Самарскую область прибыл второй борт с пострадавшими при ударе по Макеевке

В воскресенье, 8 января, в Самарскую область прибыл второй спецборт Министерства обороны. Он доставил военнослужащих, которые были ранены при ударе по Макеевке и проходили лечение в ростовском госпитале.

Договоренность о переводе военных на родную землю была достигнута губернатором Дмитрием Азаровым.

Как и первый борт 6 января, глава региона встречал бойцов лично. Он отметил четкую координацию действий с Министерством обороны, которая позволила в кратчайшие сроки решить вопрос о переводе бойцов в наш регион.

"Благодаря четкому взаимодействию с Министерством обороны сегодня второй борт военнослужащих прибыл из ростовского госпиталя сюда, на самарскую землю. Дальше лечение и реабилитация бойцов будет проходить в самарском госпитале. Я выражаю искреннюю благодарность Министерству обороны за оперативное решение вопроса доставки военнослужащих из Ростовской области сюда, на самарскую землю. Для всех парней это очень важно. Важно это и для родных и близких, которые уже завтра смогут обнять своих защитников, такая возможность будет предоставлена", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор рассказал, что в госпитале Ростова-на-Дону еще остается на лечении 15 военнослужащих из Самарской области.

"Доставлены туда, в том числе, наши бойцы, которые до этого были в городской больнице Макеевки. Все они сегодня уже в ростовском госпитале. И по мере того, как врачи дадут возможность транспортировки, мы постараемся также доставить их сюда, на самарскую землю. Часть военнослужащих уже размещены в специализированных госпиталях Министерства обороны в Москве и Санкт-Петербурге и также получают качественное лечение. Безусловно, мы самым внимательным образом продолжим работу с медицинскими учреждениями Министерства обороны, сопроводим каждого бойца до их полного восстановления, до полной реабилитации. Все условия для этого созданы", — отметил Дмитрий Азаров.

Ранее в воскресенье глава региона провел совещание, на котором были скоординированы усилия органов региональной и федеральной власти, муниципалитетов, Министерства обороны. "В первую очередь, это координация усилий по лечению раненых бойцов, оказание помощи семьям военнослужащих, — подчеркнул губернатор. — Конечно, особое внимание — к семьям погибших военнослужащих. Вся необходимая помощь будет оказана как на федеральном уровне, так и на уровне региональном, местном. Мы рядом с семьями наших защитников".

Особое внимание — военнослужащим подразделения, которые сегодня в строю. "Прилагаем все усилия, как это и планировалось раньше при моем посещении ДНР, что они будут выведены "за ленточку" и пройдут восстановление боеспособности части. Эта работа продолжится", — резюмировал губернатор.