Самарские хирурги изучили новый метод лечения воронкообразной деформации грудной клетки

В Самарской областной клинической больнице (СОКБ) им. В. Д. Середавина хирурги впервые прооперировали пациентов с воронкообразной деформацией грудной клетки малоинвазивным методом Nassa.

Ранее самарских специалистов обучал этому методу известный московский хирург Владимир Кузьмичев.

Воронкообразная деформация грудной клетки остается самой распространенной врожденной патологией грудины. По оценке самарских медиков, на тысячу людей рождается от 1 до 3 человек с подобным дефектом. По данным Владимира Кузьмичева, за коррекцией грудины часто обращаются пациенты 1990-х и 2000-х годов рождения, которым в детстве не оказали своевременную помощь.

"В основном оперируем детей с 10-12 лет. Самому старшему пациенту было 56 лет, а операцию с параллельным кардиохирургическим вмешательством провели мужчине 63 лет", — поделился результатами работы столичный хирург.

Технология коррекции деформации грудной клетки делится на три этапа: установка пластины, период ее ношения и удаление. Врач наблюдает за пациентом в течение трех лет, до снятия пластины.

"Мы просто не видим людей с таким дефектом вокруг себя, люди прячут свою проблему. Пациентов с такой особенностью немало и проблема гораздо глубже, чем просто внешний недостаток. Такой врожденный порок развития грудной клетки проявляется в западении грудины той или иной степени. В зависимости от глубины деформации, она может являться косметическим дефектом, а может привести к серьезным проблемам со здоровьем", — отметил торакальный хирург СОКБ им. В. Д. Середавина Ильдар Камеев.

Он добавил, что у мужчин данный порок фиксируется в пять раз чаще, чем у женщины.

Операции по методу Nassa проводят с 1997 года. В России этот способ впервые использовал в 2003 году для лечения детей профессор Александр Разумовский. Спустя год подобные операции стали доступны взрослым пациентам. Сейчас их выполняют людям любого возраста и с крайне выраженной деформацией грудной клетки.