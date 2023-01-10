Автобус с 38 пассажирами встал на трассе в Самарской области из-за замерзшего топлива

Во вторник, 10 января, в Самарской области в экстренную ситуацию попали пассажиры автобуса, следовавшего из Актобе в Самару. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 5:43 на 95 км подъездной дороги к Оренбургу у рейсового автобуса замерзло топливо. Водителю пришлось остановиться на обочине. В салоне было 38 пассажиров, в том числе семеро детей. В это время температура на улице была -34 градуса.
На место происшествия прибыл экипаж ДПС. Семьи с детьми отправили в пункт обогрева. Затем полицейские и МЧС эвакуировали оставшихся пассажиров.
Сотрудники ГИБДД остались с водителем и помогали отогреть топливо в баке тепловыми пушками. Уже к 9:00 автобус смог продолжить путь. Сейчас все пассажиры уже добрались до места назначения.
Последние комментарии
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.