Автобус с 38 пассажирами встал на трассе в Самарской области из-за замерзшего топлива

Во вторник, 10 января, в Самарской области в экстренную ситуацию попали пассажиры автобуса, следовавшего из Актобе в Самару. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 5:43 на 95 км подъездной дороги к Оренбургу у рейсового автобуса замерзло топливо. Водителю пришлось остановиться на обочине. В салоне было 38 пассажиров, в том числе семеро детей. В это время температура на улице была -34 градуса.

На место происшествия прибыл экипаж ДПС. Семьи с детьми отправили в пункт обогрева. Затем полицейские и МЧС эвакуировали оставшихся пассажиров.

Сотрудники ГИБДД остались с водителем и помогали отогреть топливо в баке тепловыми пушками. Уже к 9:00 автобус смог продолжить путь. Сейчас все пассажиры уже добрались до места назначения.