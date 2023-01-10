Тольяттиазот подарил праздник детям сотрудников и горожанам

Тольяттиазот по традиции организовал праздничные мероприятия, оригинальные поздравления и подарки для детей заводчан и жителей Комсомольского района города Тольятти.

В канун праздника активисты совета молодежи примерили костюмы новогодних волшебников. Деды Морозы и Снегурочки с заводской площадки поздравили 70 семей коллег во всех районах Тольятти, а также в Поволжском и Жигулевске. Всего в этом году подарки получили 2500 юных тоазовцев. Подарки были тематическими и учитывали возрастные особенности детей. Внутри — настольная игра, полезные для учебы и исследований гаджеты, традиционные сладости.

Большой семейный праздник "Хоккейный Новый год" стал уже доброй традицией для сотрудников ТОАЗ. Вместе с семьями в компании Деда Мороза и Снегурочки они смогли покататься на коньках и провести хоккейный матч с членами корпоративной команды. На большом ледовом празднике, организованном профсоюзом Тольяттиазота, смогли по-спортивному отдохнуть порядка 200 человек.

На предприятии соблюдают и традицию поздравляют сменный персонал с новогодними праздниками. Делегация из представителей администрации завода и профсоюза посетила все агрегаты аммиака и карбамида, производство КФК, цех химводоподготовки № 12, цех подготовки аммиака к транспортировке № 13, очистные сооружения, службу аварийно-спасательных формирований, цех отгрузки карбамида, производственно-диспетчерскую службу.

ПАО "ТОАЗ" не первый год участвует в оформлении Тольятти к новогодним праздникам. Визитной карточкой Комсомольского района в эти дни становится украшенное транспортное кольцо возле гипермаркета "Лента". Внушительная композиция в виде фонтана с эмблемой ТОАЗа и светящиеся шары, выполненные умельцами цеха № 93 из металлоконструкций, будут радовать горожан всю зиму.

Завершением праздничных мероприятий от ТОАЗа стал марафон новогодних детских представлений в ДК "Тольяттиазот". Юные гости увидели настоящую мастерскую Деда Мороза — интерактивный спектакль смогли посетить свыше 2000 юных тольяттинцев, включая детей и внуков сотрудников предприятия, жителей Комсомольского района и семьи городского Центра социальной помощи детям.

"Новый год для сотрудников нашего предприятия — это прежде всего семейный праздник, поэтому для нас важно было не просто поздравить коллег, а подарить особое, новогоднее настроение их семьям. Мы задействовали дополнительные ресурсы и возможности, чтобы праздник запомнился яркими сюрпризами, оригинальными подарками и незабываемыми встречами со сказочными героями. Предприятие также продолжает укреплять и корпоративные традиции, организуя спортивный отдых в кругу заводской семьи, открывая тем самым календарный год новыми спортивными достижениями и яркими планами на будущее", — отметила заместитель генерального директора по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ" Ирина Филатова.