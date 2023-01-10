"Эксперт РА" присвоил кредитный рейтинг АО "Открытие Брокер" на уровне ruAA- со стабильным прогнозом

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг кредитоспособности АО "Открытие Брокер" (бренд "Открытие Инвестиции", входит в группу Банка "Открытие") на уровне ruAA- со стабильным прогнозом.
Кредитный рейтинг агентства "Эксперт РА" присвоен АО "Открытие Брокер" впервые. Специалисты агентства отметили, что компания развивает инвестиционный бизнес в рамках финансовой группы "Открытие". Поддерживающая структура напрямую владеет 100% долей в капитале АО "Открытие Брокер". Стратегическое и операционное управление брокером происходит с участием представителей банка "Открытие".
В части оценки ограничений поддержки агентство не выявило ограничений для оказания поддержки со стороны поддерживающей структуры.
Оценивая компанию, агентство приняло во внимание высокий рейтинг материнской структуры на уровне ruAA со стабильным прогнозом, а также факты периодического предоставления "Открытие Брокер" финансовой помощи, в том числе на развитие бизнеса. При этом "Открытие Брокер" ежегодно осуществляет выплаты дивидендов в адрес банка "Открытие".
В соответствии с методологией оценки внешнего влияния кредитный рейтинг "Открытие Брокер" присвоен на уровне рейтинга поддерживающей структуры банка "Открытие" (ruAA), уменьшенного на 1 ступень.
"Присвоение кредитного рейтинга уровня ruAA- свидетельствует, прежде всего, о высокой финансовой устойчивости нашей компании на фоне неординарных событий и вызовов 2022 года. У нас есть все необходимые ресурсы, чтобы соответствовать самым строгим критериям рейтингования и оставаться надежным брокером для сотен тысяч клиентов", — говорит Юрий Маслов, генеральный директор АО "Открытие Брокер" ("Открытие Инвестиции").
"Открытие Инвестиции" — бренд, объединяющий продукты АО "Открытие Брокер" и УК "Открытие" на единой онлайн-витрине. Главная задача бренда — предлагать клиентам максимально широкий спектр инвестиционных решений. Синергия компетенций, ресурсов, инфраструктуры и разработок компаний в рамках единого пространства позволяет обеспечить широкий спектр финансовых предложений для всех категорий инвесторов. "Открытие Инвестиции" (на рынке с 1995 года), на протяжении многих лет входит в число ведущих операторов торгов Московской биржи.
Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").