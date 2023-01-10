ВТБ в декабре выдал рекордный объем ипотеки в 2022 году

ВТБ в декабре выдал рекордный для прошлого года объём ипотеки — 24,5 тысячи кредитов на 130 млрд рублей. При этом 30 декабря банк установил рекорд второго полугодия, объем сделок составил 10,8 млрд рублей. Больший ежедневный объем выдач наблюдался только в марте на фоне резкого роста ключевой ставки.
Основными факторами повышенного спроса заемщиков стали сезонное увеличение активности, традиционные спецпредложения застройщиков и завершение прежних условий "Ипотеки с господдержкой-2020".
Кроме того, в декабре ВТБ расширил число офисов для оформления жилищных кредитов по субботам, а также продолжил улучшать свои цифровые сервисы для проведения сделок и упрощать пакет необходимых документов.
На данный момент заемщики ВТБ могут оформить жилищный кредит по ставке от 10,9% в рамках собственных программ банка, от 7,7% по "Ипотеке с господдержкой-2020" и от 5,7% — по семейной программе (в ДФО — от 4,7%). Рефинансирование ипотеки в ВТБ доступно под 10,9%.
ВТБ принимает заявки по обновленным условиям льготной ипотеки. За новогодние праздники банк оформил 1,1 тысячи заявок на "Ипотеку с господдержкой-2020" и около 200 заявок — по семейной ипотеке.
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