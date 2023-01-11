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Преступления Происшествия

На женщину, прописавшую в своем доме 9 мигрантов, завели уголовное дело

ТОЛЬЯТТИ. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жительница Центрального района Тольятти незаконно поставила на миграционный учет 9 иностранных граждан за денежное вознаграждение, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 57-летняя женщина в  апреле прошлого года поставила на миграционный учет девять иностранных граждан по месту своей регистрации и проживания в частном доме, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

По информации полицейских, женщина официально не трудоустроена, ранее привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Задержанная признала вину в содеянном в полном объеме и пояснила, что получил за свои "услуги" денежное вознаграждение около 4 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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