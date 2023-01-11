Новикомбанк внедрил удаленную идентификацию клиентов

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, расширяет функционал дистанционных сервисов обслуживания. В интернет-банк и мобильное приложение добавлена функция идентификации физических лиц с использованием Единой биометрической системы. Новшество упрощает доступ к продуктам Новикомбанка.

Удаленная идентификация позволяет физическим лицам, которые еще не являются клиентами финансовой организации, получать услуги дистанционно. Для того чтобы воспользоваться этой опцией, необходимо заранее подтвердить свою личность с помощью биометрических персональных данных — изображения лица и записи голоса — в Единой биометрической системе (ЕБС). Сдача и регистрация биометрии занимают не более 5 минут и производятся в офисе любого банка при предъявлении паспорта и СНИЛС. Обработку и хранение этих данных осуществляет ЕБС.

После того как физическое лицо пройдет процесс идентификации в интернет-банке/ мобильном приложении, ему будет открыт счет и предоставлен доступ к финансовым сервисам организации. Подробная информация об услуге Новикомбанка размещена на его официальном сайте.

"Биометрические технологии значительно упрощают процесс коммуникации клиента с банком и позволяют получать целый спектр традиционных банковских услуг. Идентификация в Новикомбанке обеспечивает не только доступность банковских сервисов через дистанционные каналы, но и гарантирует полную безопасность информации для клиентов", — отметил директор департамента цифрового бизнеса и программ лояльности Евгений Гладилин.