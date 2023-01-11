В 2022 году Россельхозбанк на треть увеличил кредитование АПК Самарского региона

В 2022 году Россельхозбанк предоставил предприятиям агропромышленного комплекса Самарского региона более 18,6 млрд рублей кредитных средств. Этот показатель на 32% выше по сравнению с показателем 2021 года. При этом 15,5 млрд рублей заемщики получили по льготной ставке. Одним из ключевых направлений финансирования банка традиционно остается выделение средств на проведение сезонных полевых работ, что составляет 89% от общего объема предоставленных филиалом кредитов юридическим лицам-представителям АПК. В 2022 году кредитование сезонных работ выросло на 6,4 млрд рублей по сравнению с 2021 годом.

Заемные средства клиенты банка направили на приобретение горюче-смазочных материалов, запчастей для ремонта сельхозтехники, семян, удобрений, средств защиты растений и прочие цели. Банк своевременно оказывает финансовую поддержку аграриям. Для этого делается все: совершенствуется продуктовая линейка для агробизнеса, сохраняется доступность заемных средств, упрощается процедура оформления документов.

"Самарские сельхозпроизводители продолжают наращивать объемы производства. И это благодаря различным федеральным и региональным мерам поддержки АПК и, конечно же, программам льготного кредитования. Успех любого банка заключается в успешности клиентов. Понимая это, Россельхозбанк разрабатывает специальные кредитные продукты, ориентированные на реальные потребности сельхозпроизводителей и учитывающие особенности отрасли", — отметил директор Самарского филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.

Всего с начала 2022 года по всей стране Россельхозбанк предоставил агропромышленному комплексу свыше 1,5 трлн рублей кредитных средств. Почти половину этой суммы заемщики получили по льготной ставке, что на 21% больше показателя аналогичного периода 2021 года.