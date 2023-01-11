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Банк "Открытие" начал выдавать "Семейную ипотеку" на обновленных условиях

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" начал прием заявок от клиентов на программу "Семейная ипотека" с господдержкой на обновленных условиях. Круг семей, которые могут претендовать на ипотечные кредиты в рамках программы, был существенно расширен. Теперь "Семейную ипотеку" до 1 июля 2024 года могут оформить и семьи с двумя детьми и более в возрасте до 18 лет, при этом дата их рождения значения не имеет.

Ранее программа была доступна семьям, в которых хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года и семьям с ребенком младше 18 лет с инвалидностью. Эти категории сохранили свое право на "Семейную ипотеку". Родители-заемщики и дети должны иметь российское гражданство.

Базовая ставка по кредиту в рамках "Семейной ипотеки" остается на уровне 6%. В банке "Открытие" такую ипотеку можно получить по ставке от 5,5% годовых на покупку квартиры в новостройке на этапе строительства или готовой квартиры у застройщика-первого собственника (вторичное жилье). Сумма кредита — от 500 тысяч до 12 миллионов рублей для покупки квартиры в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и до 6 миллионов рублей в других регионах России. Размер первоначального взноса — от 15% до 80%, на эти цели можно использовать средства материнского капитала. Срок кредитования — от 3 до 30 лет. Предварительное решение по кредиту, заявку на который можно заполнить на сайте банка, принимается онлайн за две минуты.

Подробнее об условиях "Семейной ипотеки" в "Открытии" можно узнать на сайте банка.

Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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