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ВТБ: продажи ипотеки в России в 2022 году превысили 4,8 трлн рублей

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По оценке ВТБ, в 2022 году российские банки выдали более 4,8 трлн рублей по ипотечным кредитам. Это второй результат в истории рынка, за исключением 2021 года, когда объем продаж достиг 5,7 трлн рублей. В 2023 году при благоприятной макроэкономической ситуации банки смогут показать сопоставимый с прошлым годом результат, прогнозируют эксперты ВТБ. Основным фактором, который сохранит высокий спрос на жилищные кредиты, станет модернизация программ господдержки.

ВТБ в 2022 году также показал второй результат по продажам ипотеки в своей истории — заемщики оформили около 208 тысяч жилищных кредитов более чем на 964 млрд рублей (в 2021 году продажи превысили 1 трлн рублей). Средний чек одной сделки на конец года составил 5,3 млн рублей, увеличившись на четверть по отношению к началу января. Ипотечный портфель ВТБ на 1 января 2023 года превысил 3 трлн рублей, за год увеличившись примерно на 16%.

Основным драйвером продаж стали льготные программы, объем выдач по которым вырос более чем на 60% по сравнению с предыдущим годом, до 516 млрд рублей. Каждую четвертую сделку ВТБ провел по "Ипотеке с господдержкой-2020", оформив свыше 54 тысяч кредитов на общую сумму 280 млрд рублей. Второй по популярности стала "семейная" программа — ею воспользовались около 40 тысяч заемщиков, получивших ипотеку на 217 млрд рублей. 

"В прошлом году ипотечный рынок, как и другие сегменты экономики, столкнулся с серьезными вызовами, которые по своему масштабу были сопоставимы только с первой "волной" пандемии. Несмотря на это, результат продаж стал вторым в истории, за исключением рекордного 2021 года. Самым активным месяцем стал декабрь — в этот период российские банки оформили ипотеки более, чем на 700 млрд рублей", — отметил вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Он добавил, что в 2023 году рынок ипотеки сможет показать сопоставимые с прошлым годом результаты. Во-первых, поддержку сегменту окажет модернизация госпрограмм. Для многих клиентов льготные ставки по жилищным кредитам являются ключевым фактором при покупке объекта на первичном рынке, поскольку позволяют снизить уровень ежемесячных платежей. Помимо поддержки жилищного кредитования, модернизация госпрограмм позволит удержать равновесное состояние на рынке новостроек, которое было достигнуто к концу 2022 года, и будет способствовать дальнейшему восстановлению этого сегмента.  

Второй фактор — дальнейшая цифровизация рынка, которая позволяет приобрести объект полностью удаленно. За счет внедрения новых сервисов, интереса заемщиков к межрегиональным сделкам и готовности застройщиков проводить продажи квартир дистанционно к 2025 году ВТБ планирует более чем в 2,5 раза нарастить долю онлайн-сделок по ипотеке и выдавать полностью дистанционно каждый второй жилищный кредит.

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