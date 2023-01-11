Клиенты Новикомбанка увеличили траты перед новогодними праздниками

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, изучил потребительскую активность своих клиентов в преддверии новогодних праздников. Расходы физлиц выросли в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем того же года почти на 25%. Больше всего увеличились траты на продукты питания, а также игрушки и бытовую технику.

Эксперты Новикомбанка подсчитали, что наибольшие траты клиентов пришлись на покупки в супермаркетах и универсамах. Общая сумма расходов на гастрономические товары увеличилась на 35% по сравнению с предыдущим месяцем, средний чек по данной категории вырос на 36%. Также в канун новогодних праздников вырос спрос на онлайн-покупки — на них потрачено на 30% больше, чем в ноябре.

Выбирая подарки к Новому году, клиенты Новикомбанка отдавали предпочтение игрушкам, бытовой технике и косметике. Рост составил 73%, 68% и 64% соответственно. При этом расходы на одежду и обувь, наоборот, сократились — суммы покупок в этих категориях уменьшились на 14% и 32% соответственно. Средний чек на одежду для всей семьи также сократился — на 14%.

В последний месяц 2022 года многие клиенты Новикомбанка отказались от далеких поездок: расходы на оплату гостиниц уменьшились на 18%. При этом траты на посещение ресторанов и кафе выросли на 14%.

"В преддверии январских праздников традиционно увеличиваются траты на различные категории покупок. Всем нам хочется в канун Нового года собраться за одним столом, подарить родным и близким лучшие подарки. В этом году мы фиксируем рост трат не только на товары повседневного спроса, но и на игрушки и бытовую технику", — отметил директор Департамента процессинга и платежных систем Новикомбанка Евгений Березовский.