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Миллион россиян стали получать пенсии на карты ВТБ

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2022 году число клиентов, получающих пенсию на карты ВТБ, выросло более чем на 50% и превысило 1 млн человек. В рамках инициативы ВТБ "Семейный капитал" за 2022 год общий объем помощи этой категории клиентов превысил 2,5 млрд рублей.

Для перевода пенсионных выплат в ВТБ клиенту необходимо быть зарегистрированным на Госуслугах, оформить дебетовую карту ВТБ "Мир" и подать соответствующее заявление в ВТБ Онлайн или любом отделении. Банк сам передаст данные в Социальный фонд России, а клиенту придет СМС-сообщение от портала Госуслуг, ответом на которое необходимо подтвердить согласие на перевод пенсии. После рассмотрения и подтверждения со стороны Соцфонда РФ пенсия будет автоматически зачисляться на счет клиента в ВТБ.

"Все больше россиян предпочитают получать свои пенсии на карты ВТБ: за год их количество увеличилось более чем на 50% и превысило 1 млн человек. При этом 400 тысяч клиентов получили выплаты на наши карты впервые. За прошедший год им было зачислено более 200 млрд рублей, не считая дополнительных средств, направляемых пенсионерам в рамках нашей инициативы "Семейный капитал". Мы понимаем, насколько клиентам важна наша поддержка, поэтому в 2023 году продолжим развивать собственные меры помощи и усилим взаимодействие с государственными органами, чтобы процесс получения выплат становился еще более простым", — комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.

ВТБ оказывает финансовую поддержку клиентам, получающим пенсию на карту банка, и ежемесячно начисляет 7% годовых на остаток по счету до 100 тыс. рублей. Банк за свой счет оформляет страховки карт и счетов пенсионеров от мошенников. ВТБ также предоставляет пенсионерам другие меры поддержки, например, клиенты старшего поколения могут снимать средства с карты в банкоматах сторонних банков без комиссии. В 2022 году этой опцией воспользовались более 290 тысяч клиентов, которые совершили почти 2,7 млн таких операций. Кроме того, банк предлагает онлайн-сервис по переводу пенсии на счет ВТБ с доставкой карты на дом.

ВТБ запустил стратегию семейного капитала в июне 2022 года. Она направлена на поддержку российских семей на всех этапах их развития: от рождения ребенка до выплаты пенсии и включает в себя как необходимые финансовые и государственные сервисы, так и дополнительные льготы и помощь от банка.

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