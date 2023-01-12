ВТБ запустил продажу инвестиционных бриллиантов без НДС 20%

ВТБ открыл для состоятельных клиентов продажу инвестиционных бриллиантов АЛРОСА, не облагаемых НДС. Инвесторы могут приобрести бесцветные, желтые и розовые бриллианты различной степени интенсивности оттенка. Для покупки доступны редкие индивидуальные экземпляры, а также наборы бесцветных драгоценных камней массой от 0,3 до 2 карат с единой ценой за карат — "бриллиантовые корзины". По прогнозам экспертов ВТБ, в этом году бриллианты станут таким же трендовым инструментом диверсификации портфеля у инвесторов, как и золотые слитки — в прошлом году.

Приобретение инвестиционных бриллиантов доступно состоятельным клиентам ВТБ по предварительному заказу через персонального менеджера. Все драгоценные камни сертифицированы в независимой геммологической лаборатории. Для "бриллиантовых корзин" предусмотрена опция обратного выкупа. Редкие бриллианты также можно реализовать на площадках АЛРОСА.

"Мы рекомендуем нашим клиентам отводить в портфеле до 7% под альтернативные инвестиции. Бриллианты АЛРОСА станут надежным инструментом диверсификации активов в долгосрочной перспективе, особенно после исключения из их стоимости НДС в размере 20%. Наибольшим инвестиционным потенциалом обладают бриллианты размером от 2 карат с высокими показателями цвета и качества, а также камни редких "фантазийных" цветов. Это связано с тем, что их предложение ограничено, а спрос по-прежнему стабилен, что создает базу для долгосрочного роста стоимости этого актива", — прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель Private Banking и "Привилегии" ВТБ.

"Мы рады, что многолетнее сотрудничество между Private Banking ВТБ и АЛРОСА в области инвестиций в бриллианты вышло на этот новый этап. Несколько лет назад именно клиенты Private Banking ВТБ первыми успешно опробовали этот вид инвестиций. Сегодня отмена НДС сделала их еще более эффективными. АЛРОСА, со своей стороны, предлагает состоятельным клиентам ВТБ не только уже знакомые им редкие индивидуальные бриллианты, но и "бриллиантовые корзины". Благодаря опции обратного выкупа они фактически становятся альтернативой валютным сбережениям, помогая защищать накопления от инфляции. В них входят относительно небольшие бриллианты, мировой спрос на которые может получить новый импульс с отменой коронавирусных ограничений в Китае", — подчеркнул Дмитрий Амелькин, директор по стратегии АЛРОСА.

Приобретение инвестиционных бриллиантов в ВТБ для состоятельных инвесторов доступно с 2018 года. В настоящее время клиенты могут купить драгоценные камни без НДС 20%. По данным экспертов банка, по итогам 2022 года индикативный индекс цен на бриллианты 1-3 карата прибавил 9-15% к "доковидному" уровню конца 2019 года.