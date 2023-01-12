Житель Самарской области угнал и разбил машину приятеля, пока тот спал

В Клявлинском районе Самарской области неоднократно судимого 35-летнего местного жителя теперь обвиняют в угоне. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

4 января к полицейским обратился 65-летний мужчина. Он попал в ДТП, виновник которого скрылся. Вскоре правоохранители разыскали уехавший автомобиль около дома владельца. В квартире были спящий хозяин легковушки и его друг, имеющий много судимостей. Когда автовладелец не смог объяснить повреждений на своей машине, его приятель признался, что решил покататься, попал в аварию и приехал обратно.

После этого хозяин машины сказал, что не разрешал брать автомобиль, и написал заявление в полицию.