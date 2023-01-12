Утвержден спецпорядок включения предприятий в нацпроект "Производительность труда"

Министерством экономического развития РФ и Федеральным центром компетенций утверждены методические рекомендации по вовлечению в национальный проект. Теперь регионы могут включать в нацпроект "Производительность труда" компании без ограничений по отраслям экономики. Сделать это можно в рамках специального порядка под гарантии субъекта.

На получение адресной поддержки могут претендовать все системообразующие компании федерального перечня и предприятия с выручкой более 400 млн рублей.

На проектном комитете региональные власти должны обосновать включение предприятия в нацпроект, отметив, какой эффект господдержка окажет на социально-экономическое развитие субъекта РФ.

"Специальный порядок включения предприятий в нацпроект "Производительность труда" позволит увеличить объем выпускаемой продукции на всех этапах производственной цепочки: от сырья до конечного товара. Государственную поддержку окажут региональные центры компетенций в 60 субъектах. Если целевые показатели не будут достигнуты, регион компенсирует федеральному бюджету затраты", — сообщил замминистра экономического развития Мурат Керефов.

Напомним, национальный проект "Производительность труда" направлен на формирование современной производственной культуры. Эксперты Федерального и региональных центров компетенций помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать перемещения продукции, материалов и логистику в целом. Тем самым производительность растет без значительных капиталовложений. Так, участники нацпроекта 2019–2021 года увеличили свою прибыль на 61 млрд.

Сейчас Минэкономразвития РФ прорабатывает предложения о продлении и расширении нацпроекта за периметр 2024 года. Предлагается открыть доступ к проекту для предприятий ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения. Если решение будет принято, число участников нацпроекта увеличится в 2 раза.

Заметим, что инструменты бережливого производства — универсальные методики, которые могут быть внедрены на любом предприятии. При этом они имеют цикличный характер усовершенствования процессов, что способствует непрерывному улучшению условий труда, сокращению производственных потерь и повышению выработки в целом.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что рост производительности труда на местных предприятиях — ключевой элемент опережающего экономического развития региона. Важнейшей задачей на сегодняшний день в условиях действующего импортозамещения является повышение конкурентоспособности предприятий путем создания культуры высокой производительности и эффективности среди работников предприятий. Проекты, реализуемые Региональным центром компетенций (РЦК), направлены на ее реализацию.

В Самарской области 142 предприятия повышают свою производительность труда в национальном проекте. В настоящее время РЦК внедряет инструменты бережливого производства на 82 предприятиях (при плане — 68). На начало 2023 года еще 12 предприятий подали заявки на участие. Кроме того, 9 предприятий Самарской области рассматриваются как потенциальные участники.

Напомним, что предприятия Самарской области могут вступить в национальный проект, оставив заявку на сайте производительность.рф. Также представителям компаний всегда готовы ответить на интересующие вопросы в офисе РЦК (г. Самара, ул. Радонежская, 1).